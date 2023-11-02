بيراميدز يسعى لمواصلة الانتصارات فى دورى Nile الليلة أمام سيراميكا

MENAFN - Youm7) يستضيف سيراميكا نظيره بيراميدز على ملعب السويس الجديد فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

ويحتل بيراميدز قمة الدورى برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 أنتصارات وتعادل ولم يتذوق الفريق السماوى مرارة الخسارة هذا الموسم، وسجل لاعبيه 8 أهداف وأستقبلت شباكهم 4 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر بـ4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلى حيث فاز فى مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

وطالب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على المصرى 3/2 فى دورى nile.

فيما حاول بقيادة أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا علاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء لاعبيه الفترة الماضية وتسببت فى ضياع أكثر من نقطة كان أخرها الخسارة من طلائع الجيش فى الجولة الماضية بهدف نظيف.



