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فخر الدين بن يوسف يسابق الزمن للعودة إلى تشكيل المصرى أمام البنك الأهلى

11/2/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) يسابق التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم النادي المصري ، الزمن، للعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق في اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي، حيث بدأ بن يوسف برنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.



وكان فخر الدين بن يوسف قد تعرض لإصابة بالشد في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في عمليات الإحماء مع فريقه استعداداً لمباراة بيراميدز، وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.



ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.



ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.












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