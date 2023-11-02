فخر الدين بن يوسف يسابق الزمن للعودة إلى تشكيل المصرى أمام البنك الأهلى

(MENAFN
- Youm7) يسابق التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم النادي المصري ، الزمن، للعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق في اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي، حيث بدأ بن يوسف برنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.
وكان فخر الدين بن يوسف قد تعرض لإصابة بالشد في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في عمليات الإحماء مع فريقه استعداداً لمباراة بيراميدز، وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.
ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.
ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.
MENAFN02112023000132011024ID1107364120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.