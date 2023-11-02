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الجامعة العربية تؤكد الاهتمام بتعريز دور التمريض في الانظمة الصحية بالدول العربية

11/2/2023 11:25:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 11 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس الحرص عبر آلياتها المتمثل في مجلس وزراء الصحة بتعزيز دور التمريض والقبالة في الأنظمة الصحية بالدول العربية.
وقالت الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان بمناسبة" اليوم العربي للتمريض والقبالة " والذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام ان الدور الحيوي لهذه المهنة يعد أحد دعائم الرعاية الصحية وواحدا من سبل تحسينها والارتقاء بمستواها.
ودعت ابوغزالة إلى أهمية تحفيز الكفاءات العربية العاملة في مجالي تعليم وممارسة التمريض والقبالة مؤكدة أن هذا ما يؤكد عليه مجلس وزراء الصحة العرب ولجانه الفنية في اجتماعاتهم كافة إيمانا بأهمية تحسين جودة الخدمات التمريضية وتطويرها.
وأشارت أبو غزالة إلى استراتيجية عربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط" واعتمدها وزراء الصحة العرب في اجتماعهم الذي عقد في 22 مايو 2022 بجنيف.
وتابعت "ونحن نحيي هذا اليوم المهم لا بد وأن نقدم تحية إجلال وإكبار إلى جميع الطواقم الطبية في قطاع غزة وأخص بالذكر قطاع التمريض والقبالة الذين هم دائما في الصفوف الأمامية يواجهون الآن تحديات بالغة الصعوبة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين الذين بلغ عددهم الآلاف جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".
وأشارت الى استمرار المجازر الوحشية وجرائم الحرب بحق المدنيين واستمرار تهديد المستشفيات والمرافق الطبية بالقصف في ظل إمكانيات تكاد تكون مستحيلة وظروف إنسانية وصحية بالغة الخطورة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية".
وقالت أبو غزالة ان العالم العربي يحيي "اليوم العربي للتمريض والقبالة" في 3 نوفمبر كل عام وفقا للقرار الذي اعتمده مجلس وزراء الصحة العرب في عام 2021 بتخصيص هذا اليوم للاحتفال باليوم العربي للتمريض والقبالة.
وأضافت أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي ترسيخا وتعزيزا لمفاهيم وقيم ورسالة مهنتي التمريض والقبالة السامية وتوطيد دور التمريض والقبالة وتسليط الضوء على أهميتهم في المجتمع وتقديرا للمجهودات الإنسانية المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية. (النهاية)

م ف م



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