الجامعة العربية تؤكد الاهتمام بتعريز دور التمريض في الانظمة الصحية بالدول العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 11 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس الحرص عبر آلياتها المتمثل في مجلس وزراء الصحة بتعزيز دور التمريض والقبالة في الأنظمة الصحية بالدول العربية.
وقالت الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان بمناسبة" اليوم العربي للتمريض والقبالة " والذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام ان الدور الحيوي لهذه المهنة يعد أحد دعائم الرعاية الصحية وواحدا من سبل تحسينها والارتقاء بمستواها.
ودعت ابوغزالة إلى أهمية تحفيز الكفاءات العربية العاملة في مجالي تعليم وممارسة التمريض والقبالة مؤكدة أن هذا ما يؤكد عليه مجلس وزراء الصحة العرب ولجانه الفنية في اجتماعاتهم كافة إيمانا بأهمية تحسين جودة الخدمات التمريضية وتطويرها.
وأشارت أبو غزالة إلى استراتيجية عربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط" واعتمدها وزراء الصحة العرب في اجتماعهم الذي عقد في 22 مايو 2022 بجنيف.
وتابعت "ونحن نحيي هذا اليوم المهم لا بد وأن نقدم تحية إجلال وإكبار إلى جميع الطواقم الطبية في قطاع غزة وأخص بالذكر قطاع التمريض والقبالة الذين هم دائما في الصفوف الأمامية يواجهون الآن تحديات بالغة الصعوبة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين الذين بلغ عددهم الآلاف جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".
وأشارت الى استمرار المجازر الوحشية وجرائم الحرب بحق المدنيين واستمرار تهديد المستشفيات والمرافق الطبية بالقصف في ظل إمكانيات تكاد تكون مستحيلة وظروف إنسانية وصحية بالغة الخطورة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية".
وقالت أبو غزالة ان العالم العربي يحيي "اليوم العربي للتمريض والقبالة" في 3 نوفمبر كل عام وفقا للقرار الذي اعتمده مجلس وزراء الصحة العرب في عام 2021 بتخصيص هذا اليوم للاحتفال باليوم العربي للتمريض والقبالة.
وأضافت أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي ترسيخا وتعزيزا لمفاهيم وقيم ورسالة مهنتي التمريض والقبالة السامية وتوطيد دور التمريض والقبالة وتسليط الضوء على أهميتهم في المجتمع وتقديرا للمجهودات الإنسانية المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية. (النهاية)
م ف م
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