لبنان: مقتل ثلاثة أشخاص بقصف جيش الاحتلال لقرى جنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 11 (كونا) -- قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الخميس نتيجة قصف طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي لعدد من البلدات والمواقع في جنوبي لبنان.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية ان قتيلين سقطا في منطقة (وادي السلوقي) جنوبي لبنان جراء قصف جيش الاحتلال واصيب شخص ثالث نقل الى مستشفى (تبنين) الحكومي وهو بحالة خطرة.
واضافت الوكالة أن شخصا قد قتل اثر تعرض منزله في بلدة (المرج الشمالي) لقصف مدفعي من جيش الاحتلال واصيب شخص اخر ونقلا الى مستشفى (ميس الجبل) الحكومي كما أصيب آخر في منطقة (الوزاني) بعد تعرض خيمته لقذيفة مدفعية من جيش الاحتلال ونقل إلى المستشفى للمعالجة.
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانا عن (المقاومة الاسلامية في لبنان) أعلنت فيه أنها هاجمت في وقت واحد 19 موقعا ونقطة عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة وحققت فيها إصابات مباشرة.
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد وسع رقعة هجماته اليوم على قرى وبلدات جنوبي لبنان للمرة الاولى منذ حرب يوليو 2006.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي توترا عسكريا يوميا تصاعدت وتيرته في الايام الاخيرة من اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الاخير للاراضي اللبنانية. (النهاية)
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