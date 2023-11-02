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لبنان: مقتل ثلاثة أشخاص بقصف جيش الاحتلال لقرى جنوبية

11/2/2023 11:25:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 11 (كونا) -- قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الخميس نتيجة قصف طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي لعدد من البلدات والمواقع في جنوبي لبنان.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية ان قتيلين سقطا في منطقة (وادي السلوقي) جنوبي لبنان جراء قصف جيش الاحتلال واصيب شخص ثالث نقل الى مستشفى (تبنين) الحكومي وهو بحالة خطرة.
واضافت الوكالة أن شخصا قد قتل اثر تعرض منزله في بلدة (المرج الشمالي) لقصف مدفعي من جيش الاحتلال واصيب شخص اخر ونقلا الى مستشفى (ميس الجبل) الحكومي كما أصيب آخر في منطقة (الوزاني) بعد تعرض خيمته لقذيفة مدفعية من جيش الاحتلال ونقل إلى المستشفى للمعالجة.
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانا عن (المقاومة الاسلامية في لبنان) أعلنت فيه أنها هاجمت في وقت واحد 19 موقعا ونقطة عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة وحققت فيها إصابات مباشرة.
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد وسع رقعة هجماته اليوم على قرى وبلدات جنوبي لبنان للمرة الاولى منذ حرب يوليو 2006.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي توترا عسكريا يوميا تصاعدت وتيرته في الايام الاخيرة من اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الاخير للاراضي اللبنانية. (النهاية)

ف ز / ه س ص



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