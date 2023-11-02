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وزير الصحة الجزائري يدعو الدول العربية لتوفير الدعم المادي والإنساني والصحي إلى الشعب الفلسطيني

11/2/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 11 (كونا) -- أكد وزير الصحة الجزائري عبد الحق اليوم الخميس عبد الحق سايحي أنه من الواجب على الدول العربية توفير كل جوانب الدعم المادي والإنساني والصحي والإغاثة اللازمة لإخواننا في فلسطين خاصة أن "اليد الاجرامية الصهيونية لم تسلم منها حتى المستشفيات".
وأوضح سايحي في كلمة ألقاها عن طريق تقنية الاتصال المرئي خلال ترؤسه الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الصحة العرب التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الخامسة أن هذا اللقاء "يعد فرصة للتعبير عن التضامن والدعم للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة هذه التحديات العصيبة".
وأضاف أن "وزراء الصحة العرب حرصوا كل الحرص على الموافقة الفورية على قرار تمرير الدعم المالي المستعجل والمقدر ب300 ألف دولار أمريكي لصالح دولة فلسطين الشقيقة من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية".
وأشار الى أن "هذه الدورة الاستثنائية تأتي في سياق حرج تعيشه فلسطين الشقيقة نتيجة الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية".
وكشف أن " هذه الهجمات الوحشية التي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والأضرار المادية الجسيمة إلى جانب فرض حصار غير إنساني يؤثر بشكل كبير على ملايين الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء".
وجدد الوزير تضامن بلاده حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق مشددا على أن "التطورات تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يأتي إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وبعد أن ثمن جهود الأمانة الفنية للمجلس في التحضير لهذه الدورة الاستثنائية ذكر بأنها " تندرج في إطار الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها بالعاصمة الموريتانية نواكشط ليتمكن المجلس من إصدار القرارات اللازمة بشأن الموضوعات المقترح عرضها على هذه القمة".
وأكد سايحي من جانب آخر أن هذا "الاجتماع ينعقد بتكليف حصري من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتمثل في دراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية في مجال الصحة والتي ستدور أساسا حول عدة مواضيع من بينها زيادة الانفاق المادي على القطاع الصحي خاصة في ظل الأزمة الأخيرة التي مر بها العالم المتمثلة بجائحة كورونا وإعداد خطط مسبقة لهذه الحالات والاستثمار في الموارد البشرية الصحية والصحة النفسية".
واعتبر في هذا السياق كل هذه المواضيع "بالغة الأهمية" والتي ستصبح في حال تبنيها "ومحط تعاون وتنسيق عربي شامل" مشددا على "الحرص لدراستها ومعالجتها واعطائها صبغة جماعية وعربية لتفادي أن يغلب على صياغتها طابع تجربة الدولة المقترحة للمشروع".
اوضح انه "ستتاح الفرصة لوزير الصحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة لإحاطة الوزراء علما حول مشروع الوكالة العربية للدواء" مشيرا إلى "المعايير التي تم تحديدها لعرض الموضوعات على القمة التنموية التي تتمثل أساسا في أن يكون للموضوع عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن وأن تسهم في رفع مستوى الدخل وتحقيق الرفاه الاجتماعي".(النهاية)

م ر / ف ا س



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