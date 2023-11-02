وزير الصحة الجزائري يدعو الدول العربية لتوفير الدعم المادي والإنساني والصحي إلى الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 11 (كونا) -- أكد وزير الصحة الجزائري عبد الحق اليوم الخميس عبد الحق سايحي أنه من الواجب على الدول العربية توفير كل جوانب الدعم المادي والإنساني والصحي والإغاثة اللازمة لإخواننا في فلسطين خاصة أن "اليد الاجرامية الصهيونية لم تسلم منها حتى المستشفيات".
وأوضح سايحي في كلمة ألقاها عن طريق تقنية الاتصال المرئي خلال ترؤسه الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الصحة العرب التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الخامسة أن هذا اللقاء "يعد فرصة للتعبير عن التضامن والدعم للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة هذه التحديات العصيبة".
وأضاف أن "وزراء الصحة العرب حرصوا كل الحرص على الموافقة الفورية على قرار تمرير الدعم المالي المستعجل والمقدر ب300 ألف دولار أمريكي لصالح دولة فلسطين الشقيقة من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية".
وأشار الى أن "هذه الدورة الاستثنائية تأتي في سياق حرج تعيشه فلسطين الشقيقة نتيجة الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية".
وكشف أن " هذه الهجمات الوحشية التي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والأضرار المادية الجسيمة إلى جانب فرض حصار غير إنساني يؤثر بشكل كبير على ملايين الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء".
وجدد الوزير تضامن بلاده حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق مشددا على أن "التطورات تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يأتي إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وبعد أن ثمن جهود الأمانة الفنية للمجلس في التحضير لهذه الدورة الاستثنائية ذكر بأنها " تندرج في إطار الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها بالعاصمة الموريتانية نواكشط ليتمكن المجلس من إصدار القرارات اللازمة بشأن الموضوعات المقترح عرضها على هذه القمة".
وأكد سايحي من جانب آخر أن هذا "الاجتماع ينعقد بتكليف حصري من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتمثل في دراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية في مجال الصحة والتي ستدور أساسا حول عدة مواضيع من بينها زيادة الانفاق المادي على القطاع الصحي خاصة في ظل الأزمة الأخيرة التي مر بها العالم المتمثلة بجائحة كورونا وإعداد خطط مسبقة لهذه الحالات والاستثمار في الموارد البشرية الصحية والصحة النفسية".
واعتبر في هذا السياق كل هذه المواضيع "بالغة الأهمية" والتي ستصبح في حال تبنيها "ومحط تعاون وتنسيق عربي شامل" مشددا على "الحرص لدراستها ومعالجتها واعطائها صبغة جماعية وعربية لتفادي أن يغلب على صياغتها طابع تجربة الدولة المقترحة للمشروع".
اوضح انه "ستتاح الفرصة لوزير الصحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة لإحاطة الوزراء علما حول مشروع الوكالة العربية للدواء" مشيرا إلى "المعايير التي تم تحديدها لعرض الموضوعات على القمة التنموية التي تتمثل أساسا في أن يكون للموضوع عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن وأن تسهم في رفع مستوى الدخل وتحقيق الرفاه الاجتماعي".(النهاية)
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