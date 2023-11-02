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الخطوط الجوية الكويتية تعلن تدشين رحلاتها المباشرة بين الكويت وبرشلونة

11/2/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 2 - 11 (كونا) -- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية مساء اليوم الخميس عن تدشين رحلاتها المباشرة بين الكويت ومدينة برشلونة الإسبانية وذلك بعد عام واحد من تدشين الخط المباشر مع العاصمة مدريد استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين الكويتيين على زيارة إسبانيا.
وقال المدير الإقليمي لمملكتي إسبانيا والمغرب في الخطوط الجوية الكويتية معاذ الراشد في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في برشلونة إن المدينة الكتالونية "المعروفة بتاريخها الغني وهندستها المعمارية وثقافتها النابضة بالحياة في متناول مسافرينا الآن".
ولفت الراشد إلى أن إطلاق الرحلات إلى برشلونة يشكل مرحلة مهمة في تاريخ الخطوط الجوية الكويتية مشددا في هذا السياق على الولاء الثابت للكويتية في خدمة عملائهما وإقامة شراكات أقوى نحو مستقبل مشرق.
وقال إنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيا أيام الإثنين والخميس والسبت موضحا أن الرحلة الأولى من الكويت إلى برشلونة وصلت يوم الإثنين الماضي 30 أكتوبر.
من جانبه قال سفير الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي في كلمة ألقاها إن الخط الجديد للكويتية حدث تاريخي ومميز في مسيرة الخطوط الجوية الكويتية لافتا إلى أن الرحلات المباشرة إلى إسبانيا ساهمت في زيادة أعداد المسافرين والسياح بين البلدين الصديقين وباقي الدول الأخرى بشكل جلي كما ساهمت في تقريب المسافات في مجالات عدة أهمها الأعمال والاستثمار والسياحة والسفر وتعزيز العلاقات الثنائية والدولية.
ولفت إلى أن تدشين الخط المباشر بين مدينتي الكويت ومدريد في شهر سبتمبر من الماضي وتوقيع اتفاقية التعاون المبرمة باستخدام الرمز المشترك بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة (إير أوروبا) الإسبانية ساعد على توسيع أفق التعاون وامتداده إلى الخطوط الداخلية في إسبانيا والخارجية إلى باقي الدول الأوروبية والأمريكية.
وأضاف السفير الخرافي أن ذلك قدم أيضا للمسافرين أو القادمين من الكويت أو الدول الأخرى باقة من الخيارات المتعددة والمميزة للسفر باستخدام رحلات كلتا الشركتين.
وأكد أن تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية بكامل الكفاءة الممكنة إلى إسبانيا لم يكن ليكتمل إلا بالتغطية وامتداد التشغيل لرحلات مباشرة إلى مدينة برشلونة التي تعد العاصمة الثقافية لمملكة إسبانيا وبوابة الدخول عبر البحر المتوسط.
وشدد على أن ذلك سيسهم بلا شك في رواج السياحة الثقافية والعلاجية وتعميق الروابط بين الشعبين الصديقين إلى جانب تسهيل وصول السياحة الكويتية والخليجية إلى إقليم كتالونيا.
ولفت السفير الخرافي إلى أن أعداد السياح الكويتيين القادمين إلى إسبانيا خلال عام 2022 بلغ 60 ألف زائر معربا عن أمل في وصول ذلك الرقم إلى 100 ألف زائر كويتي لإسبانيا في نهاية عام 2023.
واعتبر ان ذلك يرجع إلى شغف المواطنين الكويتيين بإسبانيا وتفضيلها وبقوة على باقي المقاصد السياحية الأخرى إضافة إلى سهولة الوصول إليها بعد تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت وإسبانيا سواء الموسمية منها أو الدائمة.
وهنأ السفير الخرافي الخطوط الجوية الكويتية والجهات المعنية في إسبانيا على التشغيل الناجح لهذه الرحلات بين البلدين متمنيا ان تصل الرحلات المباشرة بين مدينتي الكويت وبرشلونة إلى المستوى المتميز نفسه لتحقيق المزيد من التقارب والتجاذب بين الشعبين الصديقين.
ويلقى الطلب على الرحلات الدائمة إلى مدينة مدريد رواجا واسعا بين المسافرين الكويتيين وكذلك مواطني الدول الأخرى حيث نقلت الكويتية 14107 راكبا بشكل إجمالي بين مدينتي الكويت و مدريد في عام 2022 فيما نقلت 20967 راكبا بين المدينتين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ما يؤكد حرص الكويتية على تقديم أفضل الخدمات لعملائها.
وأقيم الحفل في فندق (ماندرين أورينتال) في العاصمة الكتالونية بحضور النخبة السياسية والاقتصادية في الإقليم وطاقم السفارة الكويتية لدى إسبانيا وممثلين من السفارات العربية الأخرى. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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