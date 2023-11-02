الخطوط الجوية الكويتية تعلن تدشين رحلاتها المباشرة بين الكويت وبرشلونة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 2 - 11 (كونا) -- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية مساء اليوم الخميس عن تدشين رحلاتها المباشرة بين الكويت ومدينة برشلونة الإسبانية وذلك بعد عام واحد من تدشين الخط المباشر مع العاصمة مدريد استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين الكويتيين على زيارة إسبانيا.
وقال المدير الإقليمي لمملكتي إسبانيا والمغرب في الخطوط الجوية الكويتية معاذ الراشد في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في برشلونة إن المدينة الكتالونية "المعروفة بتاريخها الغني وهندستها المعمارية وثقافتها النابضة بالحياة في متناول مسافرينا الآن".
ولفت الراشد إلى أن إطلاق الرحلات إلى برشلونة يشكل مرحلة مهمة في تاريخ الخطوط الجوية الكويتية مشددا في هذا السياق على الولاء الثابت للكويتية في خدمة عملائهما وإقامة شراكات أقوى نحو مستقبل مشرق.
وقال إنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيا أيام الإثنين والخميس والسبت موضحا أن الرحلة الأولى من الكويت إلى برشلونة وصلت يوم الإثنين الماضي 30 أكتوبر.
من جانبه قال سفير الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي في كلمة ألقاها إن الخط الجديد للكويتية حدث تاريخي ومميز في مسيرة الخطوط الجوية الكويتية لافتا إلى أن الرحلات المباشرة إلى إسبانيا ساهمت في زيادة أعداد المسافرين والسياح بين البلدين الصديقين وباقي الدول الأخرى بشكل جلي كما ساهمت في تقريب المسافات في مجالات عدة أهمها الأعمال والاستثمار والسياحة والسفر وتعزيز العلاقات الثنائية والدولية.
ولفت إلى أن تدشين الخط المباشر بين مدينتي الكويت ومدريد في شهر سبتمبر من الماضي وتوقيع اتفاقية التعاون المبرمة باستخدام الرمز المشترك بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة (إير أوروبا) الإسبانية ساعد على توسيع أفق التعاون وامتداده إلى الخطوط الداخلية في إسبانيا والخارجية إلى باقي الدول الأوروبية والأمريكية.
وأضاف السفير الخرافي أن ذلك قدم أيضا للمسافرين أو القادمين من الكويت أو الدول الأخرى باقة من الخيارات المتعددة والمميزة للسفر باستخدام رحلات كلتا الشركتين.
وأكد أن تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية بكامل الكفاءة الممكنة إلى إسبانيا لم يكن ليكتمل إلا بالتغطية وامتداد التشغيل لرحلات مباشرة إلى مدينة برشلونة التي تعد العاصمة الثقافية لمملكة إسبانيا وبوابة الدخول عبر البحر المتوسط.
وشدد على أن ذلك سيسهم بلا شك في رواج السياحة الثقافية والعلاجية وتعميق الروابط بين الشعبين الصديقين إلى جانب تسهيل وصول السياحة الكويتية والخليجية إلى إقليم كتالونيا.
ولفت السفير الخرافي إلى أن أعداد السياح الكويتيين القادمين إلى إسبانيا خلال عام 2022 بلغ 60 ألف زائر معربا عن أمل في وصول ذلك الرقم إلى 100 ألف زائر كويتي لإسبانيا في نهاية عام 2023.
واعتبر ان ذلك يرجع إلى شغف المواطنين الكويتيين بإسبانيا وتفضيلها وبقوة على باقي المقاصد السياحية الأخرى إضافة إلى سهولة الوصول إليها بعد تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت وإسبانيا سواء الموسمية منها أو الدائمة.
وهنأ السفير الخرافي الخطوط الجوية الكويتية والجهات المعنية في إسبانيا على التشغيل الناجح لهذه الرحلات بين البلدين متمنيا ان تصل الرحلات المباشرة بين مدينتي الكويت وبرشلونة إلى المستوى المتميز نفسه لتحقيق المزيد من التقارب والتجاذب بين الشعبين الصديقين.
ويلقى الطلب على الرحلات الدائمة إلى مدينة مدريد رواجا واسعا بين المسافرين الكويتيين وكذلك مواطني الدول الأخرى حيث نقلت الكويتية 14107 راكبا بشكل إجمالي بين مدينتي الكويت و مدريد في عام 2022 فيما نقلت 20967 راكبا بين المدينتين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ما يؤكد حرص الكويتية على تقديم أفضل الخدمات لعملائها.
وأقيم الحفل في فندق (ماندرين أورينتال) في العاصمة الكتالونية بحضور النخبة السياسية والاقتصادية في الإقليم وطاقم السفارة الكويتية لدى إسبانيا وممثلين من السفارات العربية الأخرى. (النهاية)
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