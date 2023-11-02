استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الشاب سليمان ستيتي 31 عاما استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي وأصيب خمسة اخرو بينهم واحد أصيب في البطن وحالته خطرة.
وذكرت مصادر محلية ان قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت المدينة وسط تحليق لطيران الاحتلال ودارت اشتباكات مسلحة مع مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال ما ادى الى استشهاد شاب واصابة خمسة بجروح.(النهاية)
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