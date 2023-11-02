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وزير خارجية السعودية وكولومبيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

11/2/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 11 - (كونا) - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان معنظيره الكولومبي ألفارو ليفا دوران اليوم الخميس تطورات الأوضاع في غزة ومحيطهافي ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزل.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه وزيرالخارجية السعودي بنظيره الكولومبي.
وأضاف البيان ان الجانبان ناقشا خلال الاتصال أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وثمن بن فرحان تأييد كولومبيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية والذييهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ع س ط



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