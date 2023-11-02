وزير خارجية السعودية وكولومبيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 11 - (كونا) - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان معنظيره الكولومبي ألفارو ليفا دوران اليوم الخميس تطورات الأوضاع في غزة ومحيطهافي ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزل.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه وزيرالخارجية السعودي بنظيره الكولومبي.
وأضاف البيان ان الجانبان ناقشا خلال الاتصال أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وثمن بن فرحان تأييد كولومبيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية والذييهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. (النهاية)
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