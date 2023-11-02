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إيطاليا والهند: لابد من أفق لقيام دولة فلسطينية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

11/2/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 2 - 11 (كونا) -- أكدت إيطاليا والهند اليوم الخميس على ضرورة وجود أفق لقيام دولة فلسطينية من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار عقب مباحثات رسمية في روما.
وقال تاياني "لقد وجدت خلال المحادثات تطابقا في وجهات النظر مع الهند بشأن العديد من قضايا السياسة الدولية فنحن ملتزمون بتحقيق أهداف سلام ونفكر في الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا".
وأضاف " أعتقد أن إمكانية إعطاء منظور للشعب الفلسطيني بعد هذه الحرب هو الشيء الأفضل من أجل تحقيق الاستقرار" مشيرا الى أن إيطاليا والهند سيكون بوسعهما العمل معا في هذا الصدد. (النهاية)

م ن / ه س ص



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