إيطاليا والهند: لابد من أفق لقيام دولة فلسطينية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 2 - 11 (كونا) -- أكدت إيطاليا والهند اليوم الخميس على ضرورة وجود أفق لقيام دولة فلسطينية من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار عقب مباحثات رسمية في روما.
وقال تاياني "لقد وجدت خلال المحادثات تطابقا في وجهات النظر مع الهند بشأن العديد من قضايا السياسة الدولية فنحن ملتزمون بتحقيق أهداف سلام ونفكر في الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا".
وأضاف " أعتقد أن إمكانية إعطاء منظور للشعب الفلسطيني بعد هذه الحرب هو الشيء الأفضل من أجل تحقيق الاستقرار" مشيرا الى أن إيطاليا والهند سيكون بوسعهما العمل معا في هذا الصدد. (النهاية)
م ن / ه س ص
MENAFN02112023000071011013ID1107364112
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