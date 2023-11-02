باكستان: إجراء الانتخابات العامة في 8 فبراير المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 2 -1 (كونا) -- أعلنت الرئاسة الباكستانية اليوم الخميس أنه تقرر إجراء الانتخابات العامة في البلاد في الثامن من شهر فبراير 2024.
وذكر مكتب الرئاسة الباكستانية في بيان له أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عارف علوي بوفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة سكندار رجا.
وأضاف البيان أن لجنة الانتخابات المركزية والمدعي العام طلبوا من الرئيس علوي مناقشة موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة في البلاد.
وأَضاف أنه" بعد مناقشة مستفيضة واف الجميع على إجراء الانتخابات العامة في البلاد في الثامن من فبراير من العام المقبل". (النهاية)
س ب ك / ه س ص
MENAFN02112023000071011013ID1107364111
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.