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باكستان: إجراء الانتخابات العامة في 8 فبراير المقبل

11/2/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 2 -1 (كونا) -- أعلنت الرئاسة الباكستانية اليوم الخميس أنه تقرر إجراء الانتخابات العامة في البلاد في الثامن من شهر فبراير 2024.
وذكر مكتب الرئاسة الباكستانية في بيان له أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عارف علوي بوفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة سكندار رجا.
وأضاف البيان أن لجنة الانتخابات المركزية والمدعي العام طلبوا من الرئيس علوي مناقشة موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة في البلاد.
وأَضاف أنه" بعد مناقشة مستفيضة واف الجميع على إجراء الانتخابات العامة في البلاد في الثامن من فبراير من العام المقبل". (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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