موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - وصول الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ضمن المساعدات الطارئة عبر الجسر الجوي الكويتي.

القاهرة - جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع مع الهلال الأحمر المصري بروتوكولا للتعاون الثنائي لشراء مواد إغاثية عاجلة تضم معونات غذائية وأدوية بقيمة مليون دولار لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

القاهرة - الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتورة مها البرجس تدعو المنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الضرورية منها الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات والمخابز منعا لحدوث كارثة إنسانية كبيرة.

لندن - رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن انشاء معهد دولي متخصص في تطوير وفحص أمن وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

مدريد - الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن تدشين خط رحلاتها المباشر بين الكويت ومدينة برشلونة الإسبانية وذلك بعد عام واحد من تدشين الخط المباشر مع العاصمة مدريد استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين الكويتيين على زيارة إسبانيا. (النهاية) ه س ص