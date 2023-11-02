موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - وصول الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ضمن المساعدات الطارئة عبر الجسر الجوي الكويتي.
القاهرة - جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع مع الهلال الأحمر المصري بروتوكولا للتعاون الثنائي لشراء مواد إغاثية عاجلة تضم معونات غذائية وأدوية بقيمة مليون دولار لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
القاهرة - الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتورة مها البرجس تدعو المنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الضرورية منها الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات والمخابز منعا لحدوث كارثة إنسانية كبيرة.
لندن - رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن انشاء معهد دولي متخصص في تطوير وفحص أمن وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
مدريد - الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن تدشين خط رحلاتها المباشر بين الكويت ومدينة برشلونة الإسبانية وذلك بعد عام واحد من تدشين الخط المباشر مع العاصمة مدريد استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين الكويتيين على زيارة إسبانيا. (النهاية) ه س ص
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