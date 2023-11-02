Friday, 03 November 2023 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

11/2/2023 11:25:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - وصول الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ضمن المساعدات الطارئة عبر الجسر الجوي الكويتي.

القاهرة - جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع مع الهلال الأحمر المصري بروتوكولا للتعاون الثنائي لشراء مواد إغاثية عاجلة تضم معونات غذائية وأدوية بقيمة مليون دولار لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

القاهرة - الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتورة مها البرجس تدعو المنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الضرورية منها الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات والمخابز منعا لحدوث كارثة إنسانية كبيرة.

لندن - رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن انشاء معهد دولي متخصص في تطوير وفحص أمن وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

مدريد - الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن تدشين خط رحلاتها المباشر بين الكويت ومدينة برشلونة الإسبانية وذلك بعد عام واحد من تدشين الخط المباشر مع العاصمة مدريد استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين الكويتيين على زيارة إسبانيا. (النهاية) ه س ص

MENAFN02112023000071011013ID1107364110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث