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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 900 نقطة

11/2/2023 11:25:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 3 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 919 نقطة، ولليوم الثالث على التوالي فيما استقر سعر النفط الأميركي عند 82 دولارا للبرميل الواحد.
ويأتي هذا الارتفاع على نطاق واسع، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس 564 نقطة ليصل إلى 33839 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 232 نقطة فقط ليصل إلى 13294 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع 79 نقطة ليصل الى 4317 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 44 نقطة ليصل إلى 1714 نقطة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
03/11/2023 00:20:47

MENAFN02112023000117011021ID1107364109

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