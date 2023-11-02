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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من قوّات النخبة باشتباكات في جنين

11/2/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل عريف استطلاع إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين بجروح مختلفة من قوّات النخبة الإسرائيلية الخاصة في المعارك والاشتباكات التي اندلعت مع مقاومين فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
03/11/2023 00:12:07

MENAFN02112023000117011021ID1107364108

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