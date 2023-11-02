مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من قوّات النخبة باشتباكات في جنين

رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل عريف استطلاع إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين بجروح مختلفة من قوّات النخبة الإسرائيلية الخاصة في المعارك والاشتباكات التي اندلعت مع مقاومين فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. --(بترا) م.ف/م د/أس 03/11/2023 00:12:07

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