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ناصر بشير:لم نواجه صعوبة فى جمع 25 فنانا من الوطن العربى فى أوبريت راجعين

11/2/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Youm7) طرح أوبريت راجعين ، لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.



وقال المنتج والموزع الموسيقى، ناصر بشير فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع:" أوبريت راجعين هدفنا منه كلنا القضية الفلسطينية و إزاى نقدر نساعدهم بأى شكل من الأشكال وعائد أن الأرباح كلها لصندوق إغاثة أطفال فلسطين، و البداية كانت من عند الكاتبة الأردنية حياة أبو سمراء وكلمتنى على فكرة الأوبريت وقالت نرغب فى عمل حاجة لفلسطين وقعدنا نتكلم فى المشروع وإزاى هيطلع للنور وكان الأوبريت فى فكرته الأولى بالمطربين الأردنيين و بعد كده قولنا القضية واحدة لازم كل الوطن العربى يشارك فيه".



وتابع ناصر بشير:" كلمت سيف بطاينة وسيف شروف واتحمسوا للفكرة جدا وكتبوا مقاطع الاوبريت وكلمت عفروتو و مروان موسى السبت بليل الاحد الصبح كانوا عندنا فى الأردن كلهم حماس الكل قعد يكتب والكلام كله طالع من القلب وأن تجميعه 25 فنانا من الوطن العربى كانت سهلة لأن قضية فلسطين قضية الجميع والمجتمع العربى وكان أى فنان يعرف بالأوبريت يسيب اللى فى ايده ويجى على طول ويشارك بفكر إزاى نقدر نعمل أوبريت ويكون تأثيره كبير وأن الرسالة واحدة والصوت واحد".



واستكمل ناصر حديثه:" الكل فى الأوبريت كان بيساعد الآخر وازاى نقدر نوصل صوتنا و لغضب اللى جوانا فى اللى بيحصل فى فلسطين والكل كان بيساعد باللى يقدرعليه بدون مقابل وبشكر كل طاقم التصوير فى الأردن والمخرج عمر رمال وكل من ساهم فى الأوبريت كلنا كان متكاتفين وايد واحدة وأى حد يعرف أن الأوبريت للقضية الفلسطينية يساعد على الفور وسعدنا مروان موسى وعمر شمالي فى الانتاج ودلوقتى بنواجه القيود على الاوبريت من اليوتيوب وبنحاول نعالج الموقف وبدأنا نترجم الأوبريت بالفعل من أجل الوصول لعدد كبير فى العالم".





ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي
من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.



وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25
فنانا عربيا على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، و الموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.


















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