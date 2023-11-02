ليوناردو دي كابريو يرتبط بفيتوريا سيريتى..تصغره بـ23 عاما ولديها مليون متابع

MENAFN - Youm7) ارتبط الممثل ليوناردو دي كابري بصديقة جديدة مؤخراً، وهي عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي وفقاً لما ذكرته التقارير العالمية بشأن الثنائى، والذى يبدو أن دي كابريو وجد ضالته فيها بعدما انفصل بسرعة عن جيجى حديد التي ارتبطت بالممثل برادلى كوبر.

فيتوريا كاريتي





فيتوريا سيريتي تبلغ من العمر 25 عاما، وبالتالي فهي تصغر ليوناردو دي كابريو بـ 23 عاما وهو السن المماثل لكل من ارتبط بهن الممثل الشهير خلال علاقاته السابقة حتي نال انتقادات كبيرة في أوقات سابقة بسبب فارق السن الذى يحرص دائماً عليه في علاقاته.





فيتوريا كاريتي





وتعد فيتوريا سيريتي أحد أشهر عارضات الأزياء على مستوي العالم ممن يحظين بمتابعة كبيرة على حسابها عبر وسائل التواصل الإجتماعى، فعلى انستجرام يبلغ عدد متابعيها أكثر من مليون.





فيتتوريا كاريتي فى صورة أخرى









أيضاً تعمل لدي الكثير من البراندات العالمية، التى تسوق لها، وكبري المجلات على مستوي العالم.