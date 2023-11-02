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الأردنية حياة أبو سمرة: اتحادنا قوة وأوبريت راجعين مجهود جماعى

11/2/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Youm7) طرح أوبريت راجعين ، لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى ، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.



وقالت الفنانة الأردنية حياة أبو سمرة، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع:" أوبريت راجعين مجهود جماعى الكل ساعد فيه من قلبه، من ساعة الأحداث اللى حصلت فى فلسطين وعندى فكرة نعمل حاجه زى أوبريت الحلم العربى بس بروح جديدة كلمت المنتج والموزع الموسيقى ناصر بشير وعرضت الفكرة قالى رهيبة يالا نبتدى فيها كلم الفنانين فى التليفون وعفروتو ومروان موسى سمعوا المقطع تانى يوم كانوا فى الاردن موجودين بدون تردد الكل كان بيساعد بعضه فى الأوبريت".



وتابعت حياة أبو سمراء:" اتجمعنا فى الاستوديو اللى بيكتب الكلمات واللى بيعزف الموسيقى ونكلم فى الكلمات و الرسائل اللى عاوزينها توصل الكل كان بيعطى من قلبه بجد واتكتفنا كلنا وأن العمل يظهر للنور ونحس أن لينا صوت وقوة تجمعنا كلنا العرب، وفى وقت كنا بنفضل صاحيين فى الاستوديو نظبط كل حاجه وقدرنا نوصل صوتنا و رسالتنا وأن احنا كلنا فلسطين و أصحاب القضية".



ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي
من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.



وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25
فنانا عربيت على غرار أوبريت الحلم العربي.



وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، و الموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.


















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