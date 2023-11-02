ساندرا بولوك تظهر في شوارع لوس أنجلوس لأول مرة عقب وفاة صديقها

MENAFN - Youm7) يبدو أن الممثلة ساندرا بولوك تعافت من أزمتها النفسية الأخيرة التي حصلت لها بعدما خسرت صديقها برايان راندالإثر وفاته، وذلك بعدما اختفت لفترة طويلة عن الأنظار قبل ظهورها الأخير في شوارع لوس أنجلوس وهي مبتسمة أمام عدسات المصورين.

وكان المصور بريان راندال، صديق ساندرا بولوك ، قد توفى بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري عن عمر يناهز 57 عامًا. بعدما كافح بشكل خاص التصلب الجانبي الضموري

(ALS)

لمدة 3 سنوات قبل وفاته فى 8 من أغسطس العام الجاري.





ساندرا بولوك





على جانب آخر تعرض نجمة هوليوود الشهيرة، ساندرا بولوك، مزرعتها ذات الطابع الإيطالى للبيع مقابل 6 ملايين دولار، وتأتى الملكية بمسبح وبيت ضيافة منفصل.

واستخدمت

ساندرا بولوك ، 58 عامًا، ثروتها فى الاستثمار فى العديد من العقارات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن الآن، تعرض أحد منازلها للبيع، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأدرجت الممثلة مؤخرًا قصرها المذهل الذى تبلغ مساحته 6000 قدم مربع فى سان دييجو، للبيع، والذى يقع على مساحة 91 فدانًا.











