أوبريت راجعين يجمع 25 فنانا عربيا دعما لفلسطين.. تعرف على كلماته

MENAFN - Youm7) استطاعت أغنية "راجعين " التي قاك بغنائها 25 فنانا عربيا، التي طرحت في ظل ما يحدث في فزة بفلسطين، ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

راجعين





وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.





وهذه كلمات الأغنية:

المقدمة

نسينا إني بأرضي وهاي بلادي

وفي بلادي سجين، في بلادي سجين





سيف الصفدي

فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد

دم شهيد





دانا صلاح

فيها قصة مكتوبة نصر

بلادنا إلنا من بحر لنهر

ياما قلنا بكرة أحلى

بس لا ما شوفنا إلا قهر





غالية

طلبنا بس حرية نعيش

شفنا بس قتل وتهجير

حتى نحكي لا ممنوع

سجن حدود وسجن بتعذيب





عفروتو

وذنبه إيه طفل الشهيد

كان حلمه مستقبل زهيد

واللي عايش طفل تاني

بس أهله ميتين





نوردو

ما نسينا وباللي صاير فينا

على ترابك ما إتخلينا

ودم الشهيد فداك يا وطني

تبلينا وراح اللي مواسينا

وشكون اللي بينا

والله متوحش ناسي اللي جواتني





شروف

كل يوم بحكولي صبري سلاحي

وأخر صبري الموت

والكل شايف بس لا مش فارق





الأخرس

صوتي حياة

وأنا واقف وحدي، العالم ضدي

وأنا ما أخشاه

سلبوني روحي، حتى الأرض تعيش





اللازمة: عصام النجار

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

بلطي

وين الحكام العرب، وين القادة؟

إخواتي في غزة اليوم تتعرض للإبادة

"هما كلمتين: "أما النصر أما الشهادة

فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة

وصبراً جميلاً، العدو سيزول

وين الأمة العربية حان الوقت لنثور

كيف يبان الوعد الحق، يوفى وعد بلفور

وأنا قلبي فلسطيني

À la vie, à la mort





أمير عيد

كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان

كل الدنيا بلادي من قديم الزمان

الفروق بينا حدود

كلام على الورق مكتوب

والمكتوب أصبح قيود

تمنعني أشوف بلادي





وسام قطب

قتلونا وهجروني وصار الحجر بإيدي سلاحي

متلثم أبيض وأسود، كوفيتي هي سر نجاحي

وبكفي كفني شايل

وبكفك كر اللي جاي

مفتاح البيت على رقبتي

سدادة ما بتمايل





اللازمة: عصام النجار

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع





دينا الوديدي

إلهي رفعت يدي إليك

بأن تفك كربي وهمي وأنت المستجيب





بطاينة

بلاد العرب أوطاني

من الشام لبغداني

أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي

إحتلالي عدواني موت طفلي وأجدادي

إسألني مين إرهابي وجاي أقولك مين بادي





عمر رمال

إني مش من أوكرانيا Sorry

إن بشرتي مش بيضا Sorry

لأولادي Sorry

إني جيبتكم على دنيا منافقة ومش عادلة Sorry

لحلم طويل يابا Sorry

الحمل ثقيل يابا Sorry

Sorry على أي Sorry لا

ما لناش غير إنه نشيل يابا





اليونج وراندر

هنا الموت حاجة سهلة بس صعبة الحياة

حرية كدابة، عالم إستبدادي

ما نستقبل ضيوف، نستقبل شهداء

ما نسينا الدرة وقصف المعمداني

إبادة جماعية أطفال ونساء

يموت عزيز ما نبكي دا شهيد

نصرة نصرة وتبقي العزة لله

راجعين يا أقصى وعد الله أكيد





Vortex

ماكو تهجير

جبل ثابت ما نهاب التفجير

يا غزاة إنتصارنا قادم أكيد

بصمودي قاهر ذاك الخبيث

بالمشاعر بليد

ما شاف أحد من عياله شهيد

وأرواحهم أمانة برقاب الجميع

أمانة شريف

إف بنوصل ندافع نموت لبقاء فلسطين





Small X

لي طاري أبشع وأبشع منه تخون

الذي يحدث قبيح وأقبح أن تخون

كاع لي كايقول الصراحة كا يقطعوا له الصوت

أي واحد يقول الحقيقة يقطع صوته

بنادم ولا خايف يدوي لا يحبسوله الكونط

الناس إمتنعت عن الكلام خوفاً من حذف حساباتها

أخي الدم فاير والقلب مشوط

أخي إن الدم ثائر والقلب محروق

ما قدراتش عيني تشوف داكشي لي وصور

لم تستطع عيني أن ترى ما هو مصور

الشيطان جالس في العرش واللي معاه كايصوت

الشيطان جالس على العرش ومن معه يصوت لصالحه

في ستة وأربعين دخل السرطان

خمسة وسبعين عام تحت الرصاص

لا مشا جيل جي الفيضان

إذا ذهب جيل سيعود الفيضان





A.L.A

قلبي نضيف وما يصفى

حتى ناخد تار المستشفى

ظلم وصار بالكشفى

وين الرجال، القلوب ناشفة

صاحبي مهما الدنيا تقسى

زادت النكسة، الظلم فايت حده الأقصى

سلامي لغزة مش ناقصة

إن شاء لله نتقابلو في الأقصى





فؤاد القريتلي

والأرض هاي لينا

لو فوق الأرض أو تحتيها

سأقاوم وجمع تلاقينا

بطوفاني أجول وأحميها

والأقصى لينا

لو يقصي عدوي أساميها

لو أقسى الناس تعادينا

وأنا راجع يا بلادي راجع





دنيا وائل

ليس لنا عوناً سواه

أرسل لنا ربي خلاص





زين

في روحنا چهد ثقال

في قلوبنا بلد وثار

وبروحنا وقلوبنا





مروان موسى

راجع تاني على أرضي

والأقصى أصلي فيه فرضي

جاية معاكو بطيران

أنا زميلي جاي معاكو أرضي

فدائي فدائي فدائي

أنا مش ماشي، أنا في مكاني

على خط النار، كل ليل ونهار

ولو هموت في إيدي سلاحي





مروان بابلو

لحد ما يجي النصيب

ورا إزاي نجيب

إحنا في صف العزيز

سامحنا يا رحيم إننا عاجزين

عمره ما كان تطبيع

شفنا السفاحين

تقتل طفل برئ

في دمه بتستبيح

زيفوا التاريخ

بدموع التماسيح





دافنشي ومروان بابلو

سحقاً لقاتلي الأطفال

صانعي الأهوال

كاذبي الأقوال

سارقي الأمال

أطفالنا في الجنان عايشين

بلدنا ومنها ما ماشيين

أرضنا وفيها مزروعين

عزل بدون سلاح

لكن معانا رب العالمين

مالناش غير رب العالمين





الخاتمة

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم



