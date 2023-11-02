الأصفر الذهبي لون الطاقة الإيجابية لشهر نوفمبر.. اختار الحجر المناسب لك

(MENAFN
- Youm7) يتميز كل شهر بطاقته الخاصة به و شهر نوفمبر يتسم بالطاقة الحماسية والقوة، ومن الأحجار الكريمة المناسبة لارتدائها في شهر نوفمبر هو حجر السترين والتوباز، لطاقتهم الإيجابية، كما إن لونهم أصفر وهو اللون المناسب لشهر نوفمبر، لذا نستعرض فى هذا التقرير، بعض الأحجار الكريمة الصفراء التي تزيد من الطاقة الإيجابية، وفقاً لما ذكره موقع "brilliantearth".
حجر السترين
حجر السترين هو حجر مناسب للحظ فى شهر نوفمبر، ويستخدمه القادة والملوك منذ آلاف السنين، وكان مشهورا منذ العصور القديمة، حيث كانوا يعتقدون بأنه يهدئ الأعصاب، كما كان اليونانيون يرتدون خواتم مرصعة بأحجار السترين الضخمة، أما بعض الحضارات فلم يتخلوا عنه لاعتقادهم بأنه يساعد على جلب الثروة والإزدهار، ويستخرج السترين من أعماق أكبر الأراضي الرطبة للمياه العذبة في العالم، من منجم أنانيا ببوليفيا.
السترين التورمالين الأصفر
التورمالين الأصفر هو حجر كريم ذو صلابة، وأصل التورمالين من كلمة تورمالى من اللغة السنهالية وتعني "حجر مختلط الألوان". ويقال إن التورمالين الأصفر يمثل السعادة والفرح والحيوية، ويعتقد أيضا أن الحجر يعزز الثقة بالنفس .
التورمالين الياقوت الأصفر
الياقوت الأصفر هو حجر كريم مشهور باستخدامه في المجوهرات لعدة قرون، وهو معروف بجماله ومتانته، وهذه الصفات تجعلها خيارا رائعاً لمن يبحثون عن قطعة مجوهرات استثمارية، ويقال أيضا إنه يتمتع بالعديد من الخصائص العلاجية.
الياقوت الاصفر
اليشم الأصفر
يستخدم هذا الحجر في المجوهرات والأعمال الفنية منذ عدة قرون ويقال إنه يمثل الحكمة والوضوح، ومن المعروف أن اليشم حجر ذو لون مشرق ومبهج يمكن أن يضيف لمسة من السعادة إلى أي ملابس أو قطعة مجوهرات، كما يمثل الحظ السعيد والثروة في الثقافة الصينية، غالبا ما يقدم اليشم الأصفر كهدية لجلب الحظ للمتلقي.
اليشم
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