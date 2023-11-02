الأصفر الذهبي لون الطاقة الإيجابية لشهر نوفمبر.. اختار الحجر المناسب لك

MENAFN - Youm7) يتميز كل شهر بطاقته الخاصة به و شهر نوفمبر يتسم بالطاقة الحماسية والقوة، ومن الأحجار الكريمة المناسبة لارتدائها في شهر نوفمبر هو حجر السترين والتوباز، لطاقتهم الإيجابية، كما إن لونهم أصفر وهو اللون المناسب لشهر نوفمبر، لذا نستعرض فى هذا التقرير، بعض الأحجار الكريمة الصفراء التي تزيد من الطاقة الإيجابية، وفقاً لما ذكره موقع "brilliantearth".

حجر السترين

حجر السترين هو حجر مناسب للحظ فى شهر نوفمبر، ويستخدمه القادة والملوك منذ آلاف السنين، وكان مشهورا منذ العصور القديمة، حيث كانوا يعتقدون بأنه يهدئ الأعصاب، كما كان اليونانيون يرتدون خواتم مرصعة بأحجار السترين الضخمة، أما بعض الحضارات فلم يتخلوا عنه لاعتقادهم بأنه يساعد على جلب الثروة والإزدهار، ويستخرج السترين من أعماق أكبر الأراضي الرطبة للمياه العذبة في العالم، من منجم أنانيا ببوليفيا.

السترين التورمالين الأصفر

التورمالين الأصفر هو حجر كريم ذو صلابة، وأصل التورمالين من كلمة تورمالى من اللغة السنهالية وتعني "حجر مختلط الألوان". ويقال إن التورمالين الأصفر يمثل السعادة والفرح والحيوية، ويعتقد أيضا أن الحجر يعزز الثقة بالنفس .

التورمالين الياقوت الأصفر

الياقوت الأصفر هو حجر كريم مشهور باستخدامه في المجوهرات لعدة قرون، وهو معروف بجماله ومتانته، وهذه الصفات تجعلها خيارا رائعاً لمن يبحثون عن قطعة مجوهرات استثمارية، ويقال أيضا إنه يتمتع بالعديد من الخصائص العلاجية.

الياقوت الاصفراليشم الأصفر

يستخدم هذا الحجر في المجوهرات والأعمال الفنية منذ عدة قرون ويقال إنه يمثل الحكمة والوضوح، ومن المعروف أن اليشم حجر ذو لون مشرق ومبهج يمكن أن يضيف لمسة من السعادة إلى أي ملابس أو قطعة مجوهرات، كما يمثل الحظ السعيد والثروة في الثقافة الصينية، غالبا ما يقدم اليشم الأصفر كهدية لجلب الحظ للمتلقي.





اليشم



