4 عادات بسيطة يجب القيام بها مع أطفالك في الويك إند

MENAFN - Youm7) العطلة الأسبوعية هى إجازة تنتظرها الأسرة بأكملها وليس فقط الأطفال بعد أسبوع شاق من العمل والدراسة، والاستيقاظ مبكرا، والامتناع من ممارسة الأنشطة الترفيهية المحببة، وعلى الرغم من أن هناك من يستغل تلك الإجازة للقيام بمهام كانت مؤجلة لضيق الوقت طوال الأسبوع، إلا أن هناك بعض المهام الأساسية التي يجب على الأم القيام بها فى "الويك إند"، للتأكد من صحة وسلوك أطفالها، وهذا ما نستعرضه فى التقرير.





نظافة الشعر

على الرغم من أن النظافة الشخصية أمر طبيعي بشكل يومي، إلا أن على الأمهات الاهتمام بها مع أطفالها للتأكد من أنهم لا ينقصهم شيء، ومن أهم تلك الخطوات، هي متابعة شعرهم والتأكد من نظافته، وخلوه من الحشرات التي يمكن أن يصاب بها نتيجة عدوى من الاختلاط مع الأطفال الآخرين بالمدرسة مع التأكد من صحة العين، ونظافة الأدوات الشخصية للطفل، وتلك الخطوات لم تقتصر فقط على الفتيات

بل على الأولاد أيضاً، والتأكد إذا كانوا يحتاجون قص للشعر أم لا كل فترة.

قص الشعر قص الأظافر

ومن الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها هي الاهتمام بالأظافر وقصها أول بأول، وذلك لضمان نظافتها، وعدم وجود جزء مدبب قد يؤذي الطفل، أو أخواته، أو أصدقاءه عند اللعب معهم، مع ضرورة الاهتمام بتنظيف المنطقة بين الأظافر والجلد، والتي تعمل على حفظ الميكروبات والأوساخ وتتسبب بالتالى فى الإصابة بالأمراض المعدية.

قص الاظافر الاهتمام بالملابس

على الأم تهتم بملابس أطفالها ونظافتها، والتأكد من إنها خالية من البقع، وذلك بمساعدة الأطفال فى تلك المهمة التى لم تقتصر على الأم فقط، فعلي الأطفال تجميع ملابسهم ووضعها في مكانها المخصص والتأكد من تعطيرها وتجهيزها لبدأ أسبوع جديد منعش.

الملابس تحسين الصحة النفسية للطفل

يجب على الأم أن تجلس مع أطفالها وتتحدث إليهم وتستمع لمشاكلهم التى يعانوا منها فى المدرسة وتبحث عن حلول لها، حتى لا يتأثروا سلباً بالمشاكل التى يمرون بها وتحتويهم وبهذا تحافظ على سلامة صحتهم النفسية .