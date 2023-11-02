4 عادات بسيطة يجب القيام بها مع أطفالك في الويك إند

(MENAFN
- Youm7) العطلة الأسبوعية هى إجازة تنتظرها الأسرة بأكملها وليس فقط الأطفال بعد أسبوع شاق من العمل والدراسة، والاستيقاظ مبكرا، والامتناع من ممارسة الأنشطة الترفيهية المحببة، وعلى الرغم من أن هناك من يستغل تلك الإجازة للقيام بمهام كانت مؤجلة لضيق الوقت طوال الأسبوع، إلا أن هناك بعض المهام الأساسية التي يجب على الأم القيام بها فى "الويك إند"، للتأكد من صحة وسلوك أطفالها، وهذا ما نستعرضه فى التقرير.
نظافة الشعر
على الرغم من أن النظافة الشخصية أمر طبيعي بشكل يومي، إلا أن على الأمهات الاهتمام بها مع أطفالها للتأكد من أنهم لا ينقصهم شيء، ومن أهم تلك الخطوات، هي متابعة شعرهم والتأكد من نظافته، وخلوه من الحشرات التي يمكن أن يصاب بها نتيجة عدوى من الاختلاط مع الأطفال الآخرين بالمدرسة مع التأكد من صحة العين، ونظافة الأدوات الشخصية للطفل، وتلك الخطوات لم تقتصر فقط على الفتيات
بل على الأولاد أيضاً، والتأكد إذا كانوا يحتاجون قص للشعر أم لا كل فترة.
قص الشعر قص الأظافر
ومن الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها هي الاهتمام بالأظافر وقصها أول بأول، وذلك لضمان نظافتها، وعدم وجود جزء مدبب قد يؤذي الطفل، أو أخواته، أو أصدقاءه عند اللعب معهم، مع ضرورة الاهتمام بتنظيف المنطقة بين الأظافر والجلد، والتي تعمل على حفظ الميكروبات والأوساخ وتتسبب بالتالى فى الإصابة بالأمراض المعدية.
قص الاظافر الاهتمام بالملابس
على الأم تهتم بملابس أطفالها ونظافتها، والتأكد من إنها خالية من البقع، وذلك بمساعدة الأطفال فى تلك المهمة التى لم تقتصر على الأم فقط، فعلي الأطفال تجميع ملابسهم ووضعها في مكانها المخصص والتأكد من تعطيرها وتجهيزها لبدأ أسبوع جديد منعش.
الملابس تحسين الصحة النفسية للطفل
يجب على الأم أن تجلس مع أطفالها وتتحدث إليهم وتستمع لمشاكلهم التى يعانوا منها فى المدرسة وتبحث عن حلول لها، حتى لا يتأثروا سلباً بالمشاكل التى يمرون بها وتحتويهم وبهذا تحافظ على سلامة صحتهم النفسية .
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