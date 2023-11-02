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وصفات طبيعية للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم.. للحصول على بشرة نضرة

11/2/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) تراكم الجلد الميت على سطح البشرة
يتسبب فى
حب الشباب
ومشاكل شائعة للبشرة، لذا
من الضروري إزالة الجلد الميت بانتظام من خلال التقشير، ويفضل أن يكون من خلال وصفات طبيعية والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما جاء في موقع
stylecraze .

وصفات طبيعية للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم

وصفة السكر البني
للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم المكونات:

ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة صغيرة زيت اللوز أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير :

اخلطي الزيت مع السكر.

ثم ضعي هذا المقشر على البشرة مع حركات دائرية لبضع دقائق.

ثم اتركيه لمدة خمس دقائق أخرى قبل غسله بالماء الفاتر.

و قومي بزيادة كميات المكونات لاستخدامها على الجسم .

ويفضل تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.



وصفة صودا الخبز لإزالة الجلد الميت بالوجه والجسم

المكونات:

ملعقة كبيرة صودا الخبز.

كبسولة فيتامين هـ.

ماء.

طريقة تحضير :

قومي بفتح كبسولة فيتامين هـ.

وقومي بإضافة الزيت الموجود بداخل الكبسولة إلى صودا الخبز.

وضيفي بضع قطرات من الماء للحصول على عجينة ذات قوام متوسط يمكن وضعها على البشرة.

ضعي هذا الخليط على وجهك وافركيه بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.


ثم اشطفيه بالماء.

يفضل تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة السكر والعسل للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم: المكونات:

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة عسل خام.

طريقة تحضير :

اخلطي العسل والسكر.


افركي الخليط على بشرتك لبضع دقائق ويمكن زيادة الكمية لاستخدامها على الجسم.

ثم اغسلى وجهك واستخدمي الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع.


وصفات طبيعية لإزالة الجلد الميت
سكر وعسل









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