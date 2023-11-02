وصفات طبيعية للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم.. للحصول على بشرة نضرة

(MENAFN
- Youm7) تراكم الجلد الميت على سطح البشرة
يتسبب فى
حب الشباب
ومشاكل شائعة للبشرة، لذا
من الضروري إزالة الجلد الميت بانتظام من خلال التقشير، ويفضل أن يكون من خلال وصفات طبيعية والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما جاء في موقع
stylecraze .
وصفات طبيعية للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم
وصفة السكر البني
للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم المكونات:
ملعقة كبيرة سكر بني.
ملعقة صغيرة زيت اللوز أو زيت جوز الهند.
طريقة التحضير :
اخلطي الزيت مع السكر.
ثم ضعي هذا المقشر على البشرة مع حركات دائرية لبضع دقائق.
ثم اتركيه لمدة خمس دقائق أخرى قبل غسله بالماء الفاتر.
و قومي بزيادة كميات المكونات لاستخدامها على الجسم .
ويفضل تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.
وصفة صودا الخبز لإزالة الجلد الميت بالوجه والجسم
المكونات:
ملعقة كبيرة صودا الخبز.
كبسولة فيتامين هـ.
ماء.
طريقة تحضير :
قومي بفتح كبسولة فيتامين هـ.
وقومي بإضافة الزيت الموجود بداخل الكبسولة إلى صودا الخبز.
وضيفي بضع قطرات من الماء للحصول على عجينة ذات قوام متوسط يمكن وضعها على البشرة.
ضعي هذا الخليط على وجهك وافركيه بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.
ثم اشطفيه بالماء.
يفضل تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.
وصفة السكر والعسل للتخلص من الجلد الميت بالوجه والجسم: المكونات:
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة صغيرة عسل خام.
طريقة تحضير :
اخلطي العسل والسكر.
افركي الخليط على بشرتك لبضع دقائق ويمكن زيادة الكمية لاستخدامها على الجسم.
ثم اغسلى وجهك واستخدمي الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع.
وصفات طبيعية لإزالة الجلد الميت
سكر وعسل
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