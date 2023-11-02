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2 مليار دولار حجم استثمارات 5 مشروعات بتروكيماويات جارى تنفيذها

11/2/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) على مدار السنوات التسع الماضية شهد قطاع البترول تنفيذ 3 مشروعات بتروكيماويات هامة، باستثمارات 4 مليارات دولار، وهم مشروعات الايثيلين ومشتقاته «ايثيدكو» ومشروع توسعات شركة موبكو فى عام 2016، وتم العام الماضى إضافة طاقات لشركة البتروكيماويات المصرية في عام 2022.





كما أنه يجرى حالياً تنفيذ 5 مشروعات باستثمارات حوالى 2مليار دولار منها مشروع الألواح الخشبية ويقوم على استغلال قش الأرز كجزء مهم جداً لأنه يعمل على تقليل السحابة السوداء نتيجة حرقه، وفى نفس الوقت سيوفر استيراد الأخشاب متوسطة الكثافة MDF ، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الأخرى مثل مشتقات الميثانول والأمونيا الخضراء والصودا أش والإيثانول الحيوى.





يذكر أن هناك تعظيم لفرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطنى، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المٌحَدَثة لصناعة البتروكيماويات حتي عام 2040 والتي وضعت وزارة
البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للبتروكيماويات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة تحدد اولويات الاستثمار فيها وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية، حيث إن الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الأموال وجذب استثمارات وطنية وعالمية إلى مشروعات البتروكيماويات الجديدة من خلال شراكات استثمارية مع كيانات قطاع البترول وتشجيع شراكة القطاعين الحكومى والخاص فى البتروكيماويات.












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