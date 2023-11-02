أميك: بيع 9900 مركبة متنوعة خلال شهر سبتمبر 2023

(MENAFN
- Youm7) ذكر آخر تقرير صادر عن " مجلس معلومات سوق السيارات " الأميك " أن مبيعات المركبات المتنوعة من سيارات ركوب وحافلات وشاحنات قد سجلت ارتفاعا فى شهر سبتمبر من خلال بيع حوالي
9900 سيارة خلال شهر سبتمبر2023، بزيادة قدرها 23% مقارنة بشهر أغسطس من العام الجاري 2023.
وأوضح " الأميك " أن مبيعات " سيارات الركوب "استطاعت أن تسجل بيع حوالى 7887 سيارة، بزيادة قدرها 27% على أساس شهري و15% على أساس سنوي .
وكشف مجلس معلومات السيارات عن وجود ارتفاع لكل من مبيعات "الحافلات" بنسبة قدرها 39% لتسجل بيع حوالى 689 حافلة، بينما لم تشهد مبيعات " الشاحنات "
زيادة تذكر وقد قدرت بنحو 1% تقريبا.
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