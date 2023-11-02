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أميك: بيع 9900 مركبة متنوعة خلال شهر سبتمبر 2023

11/2/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر آخر تقرير صادر عن " مجلس معلومات سوق السيارات " الأميك " أن مبيعات المركبات المتنوعة من سيارات ركوب وحافلات وشاحنات قد سجلت ارتفاعا فى شهر سبتمبر من خلال بيع حوالي
9900 سيارة خلال شهر سبتمبر2023، بزيادة قدرها 23% مقارنة بشهر أغسطس من العام الجاري 2023.


وأوضح " الأميك " أن مبيعات " سيارات الركوب "استطاعت أن تسجل بيع حوالى 7887 سيارة، بزيادة قدرها 27% على أساس شهري و15% على أساس سنوي .


وكشف مجلس معلومات السيارات عن وجود ارتفاع لكل من مبيعات "الحافلات" بنسبة قدرها 39% لتسجل بيع حوالى 689 حافلة، بينما لم تشهد مبيعات " الشاحنات "
زيادة تذكر وقد قدرت بنحو 1% تقريبا.







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