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انعقاد الجمعيات العمومية لشركات القابضة للتشييد والتعمير والتجديد لمدة عام للإدارات

11/2/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) ‏يتواصل انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الأسبوعين المقبلين، برئاسة المهندس هانى عثمان سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، حيث يتم التجديد لمجالس الإدارات لمدة عام واحد فقط‬.



‏وعقدت الجمعية العمومية لشركة النصر المباني والإنشاءات ايجيكو، وتم التجديد للمهندس أحمد أبو شبانة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولمجلس الإدارة لمدة عام واحد، فى الوقت الذى فيه حققت الشركة أعلى إيرادات وأعلى أرباح من بين كل شركات قطاع الأعمال العام العاملة في مجال المقاولات.





‏وسيتم عقد الجمعية العمومية لشركة العبد، حيث من المتوقع التجديد لمجلس الإدارة برئاسة المهندس علي الصاوى، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة لمدة عام وحققت الشركة 3.1 مليار حجم عمل وربحت نحو 115 مليون جنيه العام المالى 2022-2023.



‏كما سيتم عقد الجمعية العمومية لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والتجديد لمجلس الإدارة وللمهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدة عام، وحققت الشركة أرباحا على الرغم من الأزمات العديدة التى تمر بها.





‏أشارت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الاتجاه هو تجديد مجالس الإدارات لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمدة عام فى إطار التقييم الشامل لقيادات تلك الشركات، ومتابعة نتائج الأعمال.












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