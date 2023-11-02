سالم العكش: كلنا وراء الدولة لتنفيذ تنمية شاملة فى مدن وقرى شمال سيناء

MENAFN - Youm7) قال سالم العكش العقيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن جميع مشايخ وعواقل ورجال سيناء وراء الدولة المصرية وكتفا بكتف معها لاستكمال التنمية الشاملة في شمال سيناء ، بعد القضاء على الإرهاب تماما، وبدء مرحلة جديدة تتكلف نحو 600 مليار جنيه من التنمية.





وخلال زيارته للعريش أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك

115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة، لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.





أضاف العكش أن التعاون بين شيوخ القبائل والنواب والحكومة لم ينقطع ابدا ومستمر ، سواء في معركة الإرهاب التي انتهت بفضل الله وجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية ، أو معركة التنمية المستمرة والمتكاملة التي تنفذها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وستنفذها الفترة المقبلة ؛بما يضمن الاستقرار التام للاهالى وإطلاق مجمعات تنموية جديدة في الشيخ زويد ورفح.





وثمن عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة المصرية فى ادخال المساعدات عبر معبر رفح البرى إلى قطاع غزة وجهود اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،ورجال الهلال الأحمر بسيناء وكل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية.



