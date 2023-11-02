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شركات القابضة للتشييد والتعمير تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة

11/2/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) ‏وجه الدكتور هانى عثمان سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعما العام، شركات المقاولات والكهرباء التابعة بمواصلة الحصول على مشروعات جديدة في دول الخليج العربي وفى ليبيا وفى أفريقيا؛ لزيادة موارد الشركات.



وشدد على ضرورة استمرار قوة الشركات في بعض الدول ،لاسيما أنها نفذت العديد من المشروعات الكبيرة في دول الخليج العربي تحديدا‬ ‏خلال الفترة الماضية ،سواء عن طريق الدخول في مناقصات عالمية ،أو الحصول على تلك المشروعات مباشرة من الحكومات .



‏وتنفذ شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، بقيادة المهندس محب سالم ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب العديد من المشروعات في سلطنة عمان وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تنفذ شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام برئاسة المهندس أحمد المحمودى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، مشروعات في العراق وفي السودان بجانب تنفيذ شركة هايديكو للكهرباء ،العديد من المشروعات في الدول الإفريقية والعربية خلال الفترة الماضية وحاليا .



‏كما شدد رئيس الشركة القابضة خلال اجتماعاته على الشركات التابعة التي تنفذ مشروعات في المبادرة الرئيسية حياة كريمة ،بضرورة الانتهاء منها وفقا" البرامج الزمنية المحددة ،سواء شركة العبد العامة للمقاولات برئاسة المهندس سعيد فتوح ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ،او شركة النصر المباني والإنشاءات ايجيكو برئاسة المهندس أحمد أبو شبانة ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ،او شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح برئاسة
المهندس نشأت مرسي ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.



‏وتنفذ الشركة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير مشروعات في المبادرة الرئيسية تزيد على 22 مليار جنيه.
















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