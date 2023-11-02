ذاكرة اليوم.. مجزرة خان يونس وبدء حرب الأفيون ومولد ألبير قصيرى

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 3 نوفمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

أحداث

1394 - الملك شارل السادس ينفي اليهود من فرنسا.

1839 - بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.

1903 - استقلال بنما.

1906 - بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من منطقة القصيم على يد قوات عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

1918 - بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.

1935 - الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي.

1942 - إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز «إف -2» وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956 -قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ مجزرة بحق مئات الفلسطينيين من سكان مدينة خان يونس خلال حملتها لاحتلال قطاع غزة.

1956- العمال العرب ينسفون أنابيب البترول في كل من سوريا وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

1957 - إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة سبوتنك-2 السوفيتية لتكون أول كائن حي يطلق برحله إلى الفضاء.

1992 - انتخاب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.

2004 -الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري.

2013 - إعصار هايان يضرب الفلبين وفيتنام يؤدي إلى مقتل حوالي 6100 شخص.

مواليد

1558 - توماس كيد، كاتب مسرحي إنجليزي.

1749 - دانيال رذرفورد، طبيب اسكتلندي.

1794 - ويليام كولين برايانت، شاعر أمريكي.

1801 - فينشينسو بيليني، موسيقي إيطالي.

1852 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.

1857 - ميخائيل ألكسيف، عسكري روسي.

1863 - ألفرد بيرو، عالم فيزياء فرنسي.

1887 - صموئيل مارشاك، شاعر و ومؤلف دراما ومترجم روسي.

1901 -ليوبولد الثالث، ملك بلجيكا.

1901- أندريه مالرو، فيلسوف وروائي فرنسي.

1908 - جيوفاني ليوني، رئيس إيطاليا السادس.

1911 - كيك شميت، لاعب كرة قدم هولندي.

1913 - ألبير قصيري، كاتب مصري يكتب بالفرنسية.

1919 - رجاء عبده، ممثلة ومغنية مصرية.

1921 - تشارلز برونسون، ممثل أمريكي.

1931 - أنيس صايغ، مؤرخ ومفكر فلسطيني.

وفيات

361 - قنسطانطيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

1891 - الحسين بن علي الطولقي، فقيه مالكي وصوفي عثماني جزائري.

1918 - ألكسندر ليابونوف، عالم رياضيات وفيزياء روسي.

1943 - عباس أبو شقرا، صحفي لبناني.

1954 - هنري ماتيس، رسام فرنسي.

2003 - رسول حمزتوف، شاعر روسي.

2007 - سوزان باشلار، فيلسوفة فرنسية.

2014 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.

2017 - ناصر جبران، شاعر وكاتب قصصي إماراتي.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في بنما

عيد الاستقلال في دومينيكا