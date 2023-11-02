ذاكرة اليوم.. مجزرة خان يونس وبدء حرب الأفيون ومولد ألبير قصيرى

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- Youm7) وقعت فى يوم 3 نوفمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
أحداث
1394 - الملك شارل السادس ينفي اليهود من فرنسا.
1839 - بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.
1903 - استقلال بنما.
1906 - بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من منطقة القصيم على يد قوات عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.
1918 - بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.
1935 - الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي.
1942 - إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز «إف -2» وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1956 -قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ مجزرة بحق مئات الفلسطينيين من سكان مدينة خان يونس خلال حملتها لاحتلال قطاع غزة.
1956- العمال العرب ينسفون أنابيب البترول في كل من سوريا وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
1957 - إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة سبوتنك-2 السوفيتية لتكون أول كائن حي يطلق برحله إلى الفضاء.
1992 - انتخاب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.
2004 -الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري.
2013 - إعصار هايان يضرب الفلبين وفيتنام يؤدي إلى مقتل حوالي 6100 شخص.
مواليد
1558 - توماس كيد، كاتب مسرحي إنجليزي.
1749 - دانيال رذرفورد، طبيب اسكتلندي.
1794 - ويليام كولين برايانت، شاعر أمريكي.
1801 - فينشينسو بيليني، موسيقي إيطالي.
1852 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.
1857 - ميخائيل ألكسيف، عسكري روسي.
1863 - ألفرد بيرو، عالم فيزياء فرنسي.
1887 - صموئيل مارشاك، شاعر و ومؤلف دراما ومترجم روسي.
1901 -ليوبولد الثالث، ملك بلجيكا.
1901- أندريه مالرو، فيلسوف وروائي فرنسي.
1908 - جيوفاني ليوني، رئيس إيطاليا السادس.
1911 - كيك شميت، لاعب كرة قدم هولندي.
1913 - ألبير قصيري، كاتب مصري يكتب بالفرنسية.
1919 - رجاء عبده، ممثلة ومغنية مصرية.
1921 - تشارلز برونسون، ممثل أمريكي.
1931 - أنيس صايغ، مؤرخ ومفكر فلسطيني.
وفيات
361 - قنسطانطيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.
1891 - الحسين بن علي الطولقي، فقيه مالكي وصوفي عثماني جزائري.
1918 - ألكسندر ليابونوف، عالم رياضيات وفيزياء روسي.
1943 - عباس أبو شقرا، صحفي لبناني.
1954 - هنري ماتيس، رسام فرنسي.
2003 - رسول حمزتوف، شاعر روسي.
2007 - سوزان باشلار، فيلسوفة فرنسية.
2014 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.
2017 - ناصر جبران، شاعر وكاتب قصصي إماراتي.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في بنما
عيد الاستقلال في دومينيكا
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