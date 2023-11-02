صدر حديثا.. طريق الخروج الآمن مجموعة قصصية لـ أحمد اللايح

يذكر أن اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذى ينطلق فى يناير المقبل، اختارت شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

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