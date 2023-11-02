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صدر حديثا.. طريق الخروج الآمن مجموعة قصصية لـ أحمد اللايح

11/2/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا المجموعة القصصية "طريق الخروج الآمن"، للكاتب أحمد اللايح، الصادرة عن دار نشر الأهرام
للنشر والتوزيع، والتي ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ 55

و"طريق الخروج الآمن" هى المجموعة القصصية الثالثة للكاتب الشاب أحمد اللايح ، وتتضمن مجموعة "طريق الخروج الآمن " 9 قصص اجتماعية إنسانية حقيقة، عن الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن العادي وكيفية الوصول إلى طريق للخروج الآمن منها بدون أن يخسر الإنسان مبادئة وكيفية مواجهة مغريات الحياة التي نتعرض لها يوميًا.
كما تتناول القصص القصيرة الصراعات والتحديات التي تدور داخل بطل القصة حتى يمكنه التغلب على الأزمات والمشاكل التي تواجهة بشكل يومي.

يذكر أن اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذى ينطلق فى يناير المقبل، اختارت شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".









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