صدر حديثا.. طريق الخروج الآمن مجموعة قصصية لـ أحمد اللايح

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا المجموعة القصصية "طريق الخروج الآمن"، للكاتب أحمد اللايح، الصادرة عن دار نشر الأهرام
للنشر والتوزيع، والتي ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ 55
و"طريق الخروج الآمن" هى المجموعة القصصية الثالثة للكاتب الشاب أحمد اللايح ، وتتضمن مجموعة "طريق الخروج الآمن " 9 قصص اجتماعية إنسانية حقيقة، عن الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن العادي وكيفية الوصول إلى طريق للخروج الآمن منها بدون أن يخسر الإنسان مبادئة وكيفية مواجهة مغريات الحياة التي نتعرض لها يوميًا.
كما تتناول القصص القصيرة الصراعات والتحديات التي تدور داخل بطل القصة حتى يمكنه التغلب على الأزمات والمشاكل التي تواجهة بشكل يومي.
يذكر أن اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذى ينطلق فى يناير المقبل، اختارت شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".
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