صندوق العجائب.. كتاب عن الدراما المصرية لياسر ثابت

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن منشورات المحرر كتاب صندوق العجائب للكاتب الدكتور ياسر ثابت والكتاب كما هو واضح من عنوانه يتعرض لتاريخ الدراما المصرية باعتبارها صندوقا للعجائب وكما هو واضح من الغلاف فإن الكتاب يركز على المسلسلات التي لاقت الرواج وظلت أيقونة في أذهاب المشاهدين ومن ذلك مسلسلات مثل عصفور النار وبوابة الحلواني وغيرها من الأعمال الدرامية.
الكتاب يضم مجموعة متنوعة من المقالات حول الدراما المصرية وتطورها عبر الزمن، يتعرض من خلالها المؤلف للعديد من الظواهر الدرامية، ليبدأ أول الكتاب بالحديث عن الدراما التلفزيونية من الواقع إلى المحاذير، ويمر عبر الزمن مع مجموعة كتاب ومخرجين كبار ظلت أعمالهم باقية مها مرت السنين عليها مثل أسامة أنورعكاشة ومحفوظ عبد الرحمن وإبراهيم الصحن وجمال عبد الحميد وغيرهم الكثير من أعلام الدراما المصرية. ثم يأخذنا في جولات مع مجموعة من المسلسلات من بينها عصفور النار وليالي الحلمية وبوابة الحلواني وزيزينيا وعصفور النار وغيرها.
كما يتناول بعض الأعمال الدرامية في مواسم رمضان في السنوات الأخيرة مثل حارة اليهود وهذا المساء ورسالة الإمام وغيرها. يرصد أيضًا تأثير بعض الأمور الفنية في العمل الدرامي مثل الموسيقى التصويرية والتترات والتصوير والإضاءة، وكيف يجب أن يكون العمل الفني مكتمل الأركان، كما تناول الحديث عن الفوازير وبرامج المقالب والأشكال المختلفة للمسلسلات من حيث عدد الحلقات راصدًا العديد من القضايا المختلفة.
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