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صندوق العجائب.. كتاب عن الدراما المصرية لياسر ثابت

11/2/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن منشورات المحرر كتاب صندوق العجائب للكاتب الدكتور ياسر ثابت والكتاب كما هو واضح من عنوانه يتعرض لتاريخ الدراما المصرية باعتبارها صندوقا للعجائب وكما هو واضح من الغلاف فإن الكتاب يركز على المسلسلات التي لاقت الرواج وظلت أيقونة في أذهاب المشاهدين ومن ذلك مسلسلات مثل عصفور النار وبوابة الحلواني وغيرها من الأعمال الدرامية.

الكتاب يضم مجموعة متنوعة من المقالات حول الدراما المصرية وتطورها عبر الزمن، يتعرض من خلالها المؤلف للعديد من الظواهر الدرامية، ليبدأ أول الكتاب بالحديث عن الدراما التلفزيونية من الواقع إلى المحاذير، ويمر عبر الزمن مع مجموعة كتاب ومخرجين كبار ظلت أعمالهم باقية مها مرت السنين عليها مثل أسامة أنورعكاشة ومحفوظ عبد الرحمن وإبراهيم الصحن وجمال عبد الحميد وغيرهم الكثير من أعلام الدراما المصرية. ثم يأخذنا في جولات مع مجموعة من المسلسلات من بينها عصفور النار وليالي الحلمية وبوابة الحلواني وزيزينيا وعصفور النار وغيرها.

كما يتناول بعض الأعمال الدرامية في مواسم رمضان في السنوات الأخيرة مثل حارة اليهود وهذا المساء ورسالة الإمام وغيرها. يرصد أيضًا تأثير بعض الأمور الفنية في العمل الدرامي مثل الموسيقى التصويرية والتترات والتصوير والإضاءة، وكيف يجب أن يكون العمل الفني مكتمل الأركان، كما تناول الحديث عن الفوازير وبرامج المقالب والأشكال المختلفة للمسلسلات من حيث عدد الحلقات راصدًا العديد من القضايا المختلفة.







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