متحف فريك الأمريكى يؤجل معرضا عن الفن الإسلامي

MENAFN - Youm7) قام متحف فريك بيتسبرج الأمريكى بتأجيل معرض للفن الإسلامي، بسبب مخاوف من ردود الأفعال بشأن الحرب المستمرة في غزة علما بأن المعرض كان مقررا أن ينطلق تحت عنوان "الزخرفة الثمينة: ​​10 قرون من الفن الإسلامي"، على أن يعرض الأواني الزجاجية الإسلامية القديمة والحديثة، والسيراميك، والأعمال المعدنية، والرسم، والأسلحة وأكثر من ذلك، والتي قال متحف فريك في بيان إنها تسعى إلى استحضار "التاريخ الغني للحضارة الإسلامية".

وفي حين أثار القرار انتقادات من جماعات الحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة، إلا أن المعرض لا يزال مؤجلا على الموقع الإلكتروني للمتحف.

وذكرت صحيفة Pittsburgh Tribune-Reviewأن المتحف لم يخطط في البداية لبث أخبار التأجيل، على أمل أن يسمح الافتقار إلى الاهتمام بالمعرض بالتراجع الهادئ عن التواريخ والموضوع المقررين للمعرض.

وأرجع بيان صادر عن المتحف سبب تأجيل العرض إلى "تضارب غير متوقع في الجدولة"، مما يوحى بأن الحرب في غزة لم تكن عاملاً في القرار وفقا لما ذكره موقع أرت نيوز.

وقالت إليزابيث باركر، المديرة التنفيذية للمتحف، لمجلة تريبيون ريفيو: "عندما اندلعت الحرب في الشرق الأوسط، شعرنا بالحزن مثل الجميع، وأدركنا أننا على وشك افتتاح معرض سيسعدنا وقد يصف أي شخص الأمر بأنه لا علاقة للمعرض بالحرب ولكن بالنسبة لكثير من الناس، وخاصة في مجتمعنا، سيكون الأمر مؤلمًا".

وأضافت أليزابيث باركر: "النقطة الأساسية هي أننا لم نرغب في وضع موظفينا في موقف مناقشة الحرب مع الزوار لا أريدهم أن يكونوا عرضة للخطر".