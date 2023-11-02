متحف فريك الأمريكى يؤجل معرضا عن الفن الإسلامي

(MENAFN
- Youm7) قام متحف فريك بيتسبرج الأمريكى بتأجيل معرض للفن الإسلامي، بسبب مخاوف من ردود الأفعال بشأن الحرب المستمرة في غزة علما بأن المعرض كان مقررا أن ينطلق تحت عنوان "الزخرفة الثمينة: 10 قرون من الفن الإسلامي"، على أن يعرض الأواني الزجاجية الإسلامية القديمة والحديثة، والسيراميك، والأعمال المعدنية، والرسم، والأسلحة وأكثر من ذلك، والتي قال متحف فريك في بيان إنها تسعى إلى استحضار "التاريخ الغني للحضارة الإسلامية".
وفي حين أثار القرار انتقادات من جماعات الحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة، إلا أن المعرض لا يزال مؤجلا على الموقع الإلكتروني للمتحف.
وذكرت صحيفة Pittsburgh Tribune-Reviewأن المتحف لم يخطط في البداية لبث أخبار التأجيل، على أمل أن يسمح الافتقار إلى الاهتمام بالمعرض بالتراجع الهادئ عن التواريخ والموضوع المقررين للمعرض.
وأرجع بيان صادر عن المتحف سبب تأجيل العرض إلى "تضارب غير متوقع في الجدولة"، مما يوحى بأن الحرب في غزة لم تكن عاملاً في القرار وفقا لما ذكره موقع أرت نيوز.
وقالت إليزابيث باركر، المديرة التنفيذية للمتحف، لمجلة تريبيون ريفيو: "عندما اندلعت الحرب في الشرق الأوسط، شعرنا بالحزن مثل الجميع، وأدركنا أننا على وشك افتتاح معرض سيسعدنا وقد يصف أي شخص الأمر بأنه لا علاقة للمعرض بالحرب ولكن بالنسبة لكثير من الناس، وخاصة في مجتمعنا، سيكون الأمر مؤلمًا".
وأضافت أليزابيث باركر: "النقطة الأساسية هي أننا لم نرغب في وضع موظفينا في موقف مناقشة الحرب مع الزوار لا أريدهم أن يكونوا عرضة للخطر".
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