معرض لأعمال بيكاسو وسلفادور دالى فى رومانيا

MENAFN - Youm7) أفتتح أمس في رومانيا معرض فني لأعمال بابلو بيكاسو وسلفادور دالى بقلعة كانتاكوزينو في بوتيني، وهى مدينة جبلية شهيرة تقع على بعد حوالي 130 كم شمال بوخارست، ويمكن زيارة المعرض حتى 24 مارس 2024.

وبعد مرور نصف قرن على وفاة بيكاسو، وبعد مرور 35 عاماً تقريباً على وفاة دالي، يستكشف المعرض الحوار الفني بين الفنانين، بدءاً من التمثيلات العديدة للحيوانات في إبداعاتهم الفنية.

ويشمل المعرض جميع الوسائط التي برع فيها الفنانان الأسطوريان، بدءًا من الوسائط المختلطة إلى النحت والنقوش، والنسيج والسيراميك، واللينوكوت والطباعة الحجرية.

ويضم المعرض الأعمال الفنية لكلا الفنانين التي يزيد عددها عن 100 جزء من مجموعة فنية خاصة مملوكة لجامع الأعمال الروماني أدريان روكو ومقره حاليًا في باريس.

وتشمل الأعمال المعروضة مشاهد مصارعة الثيران لبيكاسو، والقنطور، والمينوتور، بالإضافة إلى خيول دالي وحيواناته الرائعة وتجسيد شخصية ميجيل دي سرفانتس الشهيرة، دون كيشوت، رمز المثالية السامية، وهى موجودة أيضًا في أعمال كلا الفنانين.

علاوة على ذلك، ولأول مرة منذ 57 عامًا منذ معرض بيكاسو الأول في رومانيا، تم عرض المجموعة الكاملة المكونة من 45 لوحة لبيكاسو، بالإضافة إلى العمل الاستثنائي "الفخار مع الحيوانات".

وقال كورت نويشتزر، المدير والرئيس التنفيذي لقلعة كانتاكوزينو موقع استضافة المعرض وفقا لموقع ROMANIA INSIDER:" نحن نعلم أنه خلال هذا العام، سيقام 42 معرضًا في 8 دول بمناسبة اليوبيل الخمسين لوفاة بيكاسو. ونحن نعلم أن رومانيا انضمت إلى هذه المبادرة التذكارية على المستوى الحكومي. يشارك معرض قلعة كانتاكوزينو للفنون بفضل مبادرة خاصة، وبالتالي يتبع رؤيته طويلة المدى، المتمثلة في تقريب الفن والثقافة من الرومانيين والزوار الأجانب من خلال الاستفادة من ميزته الواضحة، وهي كونه جزءًا من معرض معروف جيدًا ويحظى بتقدير كبير ووجهة سياحية للزوار في المنطقة الجبلية، بابلو بيكاسو وسلفادور دالي هما فنانان رائعان قدموا مساهمة لا تقدر بثمن في الفنون العالمية، وفي معرضنا الفني، احتلا دائمًا مركز الصدارة".