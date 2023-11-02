معرض لأعمال بيكاسو وسلفادور دالى فى رومانيا

(MENAFN
- Youm7) أفتتح أمس في رومانيا معرض فني لأعمال بابلو بيكاسو وسلفادور دالى بقلعة كانتاكوزينو في بوتيني، وهى مدينة جبلية شهيرة تقع على بعد حوالي 130 كم شمال بوخارست، ويمكن زيارة المعرض حتى 24 مارس 2024.
وبعد مرور نصف قرن على وفاة بيكاسو، وبعد مرور 35 عاماً تقريباً على وفاة دالي، يستكشف المعرض الحوار الفني بين الفنانين، بدءاً من التمثيلات العديدة للحيوانات في إبداعاتهم الفنية.
ويشمل المعرض جميع الوسائط التي برع فيها الفنانان الأسطوريان، بدءًا من الوسائط المختلطة إلى النحت والنقوش، والنسيج والسيراميك، واللينوكوت والطباعة الحجرية.
ويضم المعرض الأعمال الفنية لكلا الفنانين التي يزيد عددها عن 100 جزء من مجموعة فنية خاصة مملوكة لجامع الأعمال الروماني أدريان روكو ومقره حاليًا في باريس.
وتشمل الأعمال المعروضة مشاهد مصارعة الثيران لبيكاسو، والقنطور، والمينوتور، بالإضافة إلى خيول دالي وحيواناته الرائعة وتجسيد شخصية ميجيل دي سرفانتس الشهيرة، دون كيشوت، رمز المثالية السامية، وهى موجودة أيضًا في أعمال كلا الفنانين.
علاوة على ذلك، ولأول مرة منذ 57 عامًا منذ معرض بيكاسو الأول في رومانيا، تم عرض المجموعة الكاملة المكونة من 45 لوحة لبيكاسو، بالإضافة إلى العمل الاستثنائي "الفخار مع الحيوانات".
وقال كورت نويشتزر، المدير والرئيس التنفيذي لقلعة كانتاكوزينو موقع استضافة المعرض وفقا لموقع ROMANIA INSIDER:" نحن نعلم أنه خلال هذا العام، سيقام 42 معرضًا في 8 دول بمناسبة اليوبيل الخمسين لوفاة بيكاسو. ونحن نعلم أن رومانيا انضمت إلى هذه المبادرة التذكارية على المستوى الحكومي. يشارك معرض قلعة كانتاكوزينو للفنون بفضل مبادرة خاصة، وبالتالي يتبع رؤيته طويلة المدى، المتمثلة في تقريب الفن والثقافة من الرومانيين والزوار الأجانب من خلال الاستفادة من ميزته الواضحة، وهي كونه جزءًا من معرض معروف جيدًا ويحظى بتقدير كبير ووجهة سياحية للزوار في المنطقة الجبلية، بابلو بيكاسو وسلفادور دالي هما فنانان رائعان قدموا مساهمة لا تقدر بثمن في الفنون العالمية، وفي معرضنا الفني، احتلا دائمًا مركز الصدارة".
MENAFN02112023000132011024ID1107364088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.