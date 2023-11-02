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تقرير يشرح موقف شركة آبل من الوصول فى مجال الرعاية الصحية وأبرز مخاوفها

11/2/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) أشارت شركة آبل منذ سنوات إلى أنها تريد التعمق أكثر في مجال الرعاية الصحية، ويوضح تقرير بلومبرج الجديد المدى الذى تريد الشركة أن تذهب إليه، بينما يشرح أيضًا سبب عدم وصولها إلى هناك حتى الآن .



ويقول التقرير، إن أكبر طموحاتها قد تباطأت جزئيًا بسبب مخاوف قادة مثل الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، والمدير التنفيذي للعمليات جيف ويليامز ، وبحسب ما ورد يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق من أن الأخطاء في مجال الرعاية الصحية عالي المخاطر "يمكن أن تشوه صورة الشركة، نقلا عن ذا فيرج.



وتحتوي مقالة بلومبرج على الكثير من الحكايات غير المعروفة سابقًا حول أهداف شركة أبل الصحية، والتي تم الحصول عليها من موظفين مجهولين وهنا أبرزها :



1 كان من المفترض أن تقوم ساعة Apple Watch بمراقبة مستوى السكر في الدم منذ البداية، لكن التحديات المختلفة، بما في ذلك الدقة في تحديد لون البشرة وفصائل الدم، أعاقت هذا الاكتشاف ، ويقول التقرير إن الشركة لا تزال تحاول وتنفق "عشرات الملايين من الدولارات سنويًا"، وتتم معالجة التطوير من قبل فرق تصميم شرائح Mac وiPhone الداخلية، وقد تستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بما إذا كان شخص ما قد يصاب بالسكرى ، ومع ذلك ربما لا يزال الطريق طويلاً .



2 أنشأت شركة Apple شركة سرية تسمى Avolonte Health
يقال إن العمل على إنتاج جهاز مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم Apple Watch قد بدأ من قبل الشركة السرية، بدءًا من عام 2011 ، وقد بذلت شركة Apple قصارى جهدها لإبعادها عن الصحافة، فقط كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة كانوا على علم بالسر، وكان ملابس شعارات التفاح ممنوعة،
وكان كوك يزور البلاد وهو يرتدي قبعة بيسبول "يتم سحبها إلى مستوى منخفض لتجنب اكتشافها"، وفقًا للتقرير.



3 كان من المفترض أيضًا أن يتم إطلاق الساعة مزودة بقدرات الأكسجين في الدم وتخطيط القلب، لكن "مشكلات مصادر المكونات، والبطارية، والمخاوف المتعلقة بالموثوقية" دفعت الميزات إلى الخروج، حسبما كتبت بلومبرج .



4 وبحسب ما ورد تخطط شركة Apple لإضافة مراقبة محدودة لضغط الدم إلى الساعة: مثل مستشعر درجة الحرارة الحالي، لن يعني هذا قياسات محددة وسيحدد الاتجاهات ، بدلاً من ذلك قد يشجع المستخدمين على تدوين ما يحدث في حياتهم عندما يكون ضغط الدم لديهم في مسار تصاعدي.



5 استكشفت شركة Apple ملحقات الساعات الذكية التي تركز على الصحة : وكتبت بلومبرج أن الشركة فكرت في أشياء مثل ميزان الحمام وسوار ضغط الدم غير المنتفخ (الذي صممه جوني إيف)، وحزام ساعة محمّل بأجهزة استشعار لسحب البيانات من أسفل معصمي مرتديها، وملحقات منفصلة لتتبع النوم ، لم يتم شحن أي منها.



6 وصلت Apple Watch تقريبًا إلى Android : وكانت الساعة على وشك الانتهاء، لكن شركة آبل ألغتها لأن الساعة تبيع أجهزة آيفون، وفقًا للتقرير.



7 تريد شركة Apple الدخول في لعبة العيادة الصحية : كتبت بلومبرج أن ويليامز عرض كوك على العيادات الصحية داخل متاجر أبل والعيادات المنفصلة التي من شأنها أن تقف بمفردها ، وتم اختبار الفكرة باعتبارها عيادات AC Wellness المخصصة للموظفين فقط والتي يقول التقرير إنها تعاني من مشكلات التكلفة والإدارة. كانت الفكرة أن يقوم أطباء Apple بمطابقة بيانات Apple Health مع بيانات تشخيصية أكثر تقدمًا داخل العيادة.



8 سيحصل Vision Pro على ميزات الصحة واللياقة البدنية:
يقول التقرير أيضًا إن شركة Apple تعتزم دمج خدمة Fitness Plus، وهي خدمة تدريبات الفيديو الخاصة بها، في سماعة الرأس Vision Pro. يتماشى ذلك مع شائعات مفادها أن الشركة خططت لإظهار بعض ميزات اللياقة البدنية Vision Pro التي تركز على أشياء مثل اليوجا والتاي تشي التي لم تكن جاهزة عندما تم الإعلان عنها ، بالإضافة إلى أنها قد تظهر لأول مرة مدربًا صحيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي العام المقبل.





الحواجز التي تقف أمام شركة أبل كشركة للرعاية الصحية


تُظهر بلومبرج أن شركة آبل على خلاف مع نفسها بشأن مكانتها في مجال الصحة واللياقة البدنية ، وتستمر في تزويد منتجاتها بميزات تركز على الصحة، مثل وظيفة السمع AirPods المحتملة أو مستشعرات درجة حرارة Apple Watch العام الماضي .



لكن مخاوف شركة أبل بشأن صورتها منعتها من القيام بكل شيء، وحثت بحذر على تحويل منتجاتها فعليًا إلى أدوات تشخيصية.



وبدلاً من ذلك، أبقت الشركة تركيزها على سوقها الأساسي المتمثل في "الأشخاص القلقين"، الذين ليسوا مرضى ولكنهم يراقبون العلامات التي تشير إلى إصابتهم.



ويتعين على شركة Apple أيضًا أن تتعامل مع بيئة تنافسية شهدت قيام أمازون بتنفيذ برنامج عيادة يشبه جزئيًا على الأقل ما أرادت شركة Apple القيام به ، وهناك عقبة أخرى تتمثل في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تقنياتها الصحية، وهي خطوة صعبة ولكنها ضرورية يجب أن تتخذها قبل أن تتمكن من تقديم ادعاءات صحية نهائية، بدلاً من تقديم رؤى وتوصية العملاء بمراجعة أطبائهم عندما يكون هناك شيء يتجه في الاتجاه الخاطئ.












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