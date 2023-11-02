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هاتف Google Pixel 8 يواجه مشكلة ضعف عمر البطارية وارتفاع درجة الحرارة

11/2/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) نشر العديد من مالكي Pixel 8 على كل من Reddit ومنتدى دعم Google ، في محاولة لإيجاد حلول، حيث اشتكى أحد مستخدمي Reddit من ضعف عمر البطارية مدعيًا أن السبب قد يكون بسبب المودم القديم بالهاتف، واشتكى المستخدم من أن هاتف Pixel 8 الجديد يدير حوالي 5-6 ساعات على الأكثر بينما يوفر Pixel 7 في المتوسط 7-8 ساعات من الاستخدام، وفقًا لموقع Android Police.

واستمر المستخدم في إلقاء اللوم على المودم، وهو نفس المودم الموجود في هاتف Pixel 7، في حين كان ينبغي لشركة Google تضمين مودم أفضل نظرًا لسعر الهاتف الأحدث المرتفع بشكل ملحوظ.

في منتديات XDA، اشتكى المستخدمون من أن هواتف سلسلة Pixel 8 تعمل بشكل دافئ مع الاستخدام المنتظم، خاصة عند استخدامها على اتصال خلوي، حتى أن بعض المستخدمين ادعى أن اتصال 5G يستهلك عمر البطارية بشكل أسرع بكثير من اتصال 4G، يسخن الهاتف أيضًا بشكل أقل عند الاتصال بشبكة 4G.

تم إطلاق Google Pixel 8 وPixel 8 Pro جنبًا إلى جنب مع Pixel Watch 2 الجديدة، والتي يقال أيضًا أنها ستجلب العديد من التحسينات على الطراز السابق، على الرغم من أنها لم تشهد تحديثًا مناسبًا للتصميم، من ناحية أخرى، حصل كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro على تصميمات محدثة قليلاً وأجزاء داخلية محدثة توفر ميزات جديدة، في حين أن Pixel 8 تلقى تغييرات أقل، فقد حصل Pixel 8 Pro أيضًا على وضع الكاميرا اليدوي إلى جانب مستشعر درجة الحرارة الجديد، والذي يمكن استخدامه لقياس درجة حرارة المواد المختلفة.







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