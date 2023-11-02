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مركبة لوسى الفضائية تكمل بنجاح أول رحلة لكويكب من بين 10 كويكبات تزورها

11/2/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وكالة ناسا أن مركبتها الفضائية لوسي أكملت بنجاح تحليقًا بالقرب من كويكب "دينك "، وهو صخرة فضائية صغيرة نسبيًا تقع في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري، ويمثل هذا علامة فارقة في رحلة لوسي، حيث أن "دينكي"، هو الأول من بين 10 كويكبات سيزورها المسبار على مدار الـ 12 عامًا القادمة.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كتب مسؤولو ناسا في تدوينة بعد حدوث التحليق: "بناءً على المعلومات الواردة، قرر الفريق أن المركبة الفضائية في صحة جيدة"، مضيفا "لقد أمر الفريق المركبة الفضائية بالبدء في ربط البيانات التي تم جمعها أثناء المواجهة."



تعد مهمة لوسي جزءًا من مسعى ناسا الطموح لكشف أسرار ماضي نظامنا الشمسي، وعلى الرغم من أن لوسي ستمر أيضًا ببعض الكويكبات القريبة نسبيًا مثل دينكي، إلا أن الهدف الرئيسي للمسبار هو الطيران بالقرب من عدد قليل من كويكبات طروادة البعيدة التي تدور حول الشمس بجانب كوكب المشتري، مثل حزم من الحصى المرتبطة بالمد والجزر الجاذبية لصخرة عملاقة.



ويهتم العلماء بمعرفة المزيد عن أحصنة طروادة تلك لأنه يُعتقد أنها آثار قديمة للنظام الشمسي، يمكن اعتبار تحليق لوسي بالقرب من دينكي بمثابة اختبار تجريبي في هذا الصدد، حيث تم الآن استخدام العديد من أدوات المركبة الفضائية أثناء جمع البيانات حول أول مواجهة لكويكب، بما في ذلك جهاز تصوير ملون، وكاميرا عالية الدقة، ومطياف الأشعة تحت الحمراء.



وستستغرق البيانات من هذه الأدوات حوالي أسبوع ليتم ربطها بالأرض، ويتطلع الفريق "إلى رؤية كيفية أداء المركبة الفضائية خلال هذا الاختبار الأول على متن الطائرة لمواجهة كويكب عالي السرعة".



ستعود لوسي إلى الأرض بعد ذلك،
للحصول على مساعدة الجاذبية التي ستساعدها على التحرك نحو هدفها الكويكب الثاني، 52246 دونالد جوهانسون، الذى سمي على اسم عالم الحفريات الأمريكي دونالد جوهانسون.












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