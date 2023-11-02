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تلسكوب ناسا يلتقط جسما فضائيا على شكل يد

11/2/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) رصد تلسكوب الأشعة السينية الجديد التابع لناسا تكوين على شكل يد كونية شبحية على بعد 16 ألف سنة ضوئية من الأرض لمدة 17 يومًا، وهو رقم قياسي، وبينما تمت ملاحظة هذا التكوين سابقًا، فإن هذه المرة هي أطول فترة راقب فيها التلسكوب هذا الجسم الغريب.



وهذا التكوين الغريب، الذي يبدو وكأنه ذراع تمتد إلى الفضاء، هو من بقايا نجم منفجر قبل 1700 عام، يسمى MSH 15-52، وهو أحد أصغر الانفجارات في مجرة درب التبانة.



وقال الباحثون بقيادة جامعة ستانفورد في كاليفورنيا في بيان: "منذ حوالي 1500 عام، نفد الوقود النووي في مجرتنا، وعندما حدث ذلك، انهار النجم على نفسه وشكل جسمًا كثيفًا للغاية يسمى النجم النيوتروني".





الجسم الفضائى




رصد مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا لأول مرة هذا التكوين MSH 15-52 في عام 2001، والتقط تشكيلًا يشبه اليد.



لكن مستكشف قياس الاستقطاب بالأشعة السينية (IXPE) التابع للوكالة التقط مزيدًا من التفاصيل حول البقايا المؤرقة، إلى جانب توهج أرجواني من الجسم الغريب.









وقال روجر روماني من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، الذي قاد الدراسة: "إن بيانات IXPE تعطينا أول خريطة لليد"، مضيفا "تنتقل الجسيمات المشحونة التي تنتج الأشعة السينية على طول السديم، وتحدد الشكل الأساسي للسديم مثلما تفعل العظام في يد الشخص."














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