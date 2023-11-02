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رواد الفضاء المستقبليين سيستخدمون طابعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل معادن القمر

11/2/2023 11:25:09 PM
(MENAFN- Youm7) اعتمد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية
بشكل كامل تقريبًا على المواد المشحونة من الأرض للبحث العلمي والحياة اليومية، باستثناء المياه، التي يتم إعادة تدويرها من مياه الصرف الصحى فى المحطة.



ووفقا لما ذكره موقع "space"،
يعمل العلماء على تطوير طرق لتصنيع الإمدادات خارج الأرض، حيث
ويقول الخبراء إن النتائج النهائية ستساعد في تقليل تكاليف الطيران أثناء الرحلات بين الكواكب إلى القمر والمريخ وربما أبعد من ذلك.



يدرس العلماء كيفية عمل الطباعة ثلاثية الأبعاد ، وهي تقنية شائعة لبناء الأشياء عن طريق مواد مختارة مثل البلاستيك المنصهر أو الزجاج أو المعدن في الجاذبية الصغرى، ويتصور العلماء أن هذا الجهد يمكن أن يساعد رواد الفضاء في بناء موارد مختلفة حسب الطلب يومًا ما، بدءًا من أجزاء المحطة الفضائية إلى الأقمار الصناعية النانوية، وحتى الأقمار الصناعية واسعة النطاق من مواد الكويكبات المستخرجة.



كما قد يكون من الممكن طباعة موائل ثلاثية الأبعاد على القمر والكواكب الأخرى أيضًا، مما يقلل في النهاية من عدد مهام إعادة إمداد البضائع الضرورية.



وقال جاكوب كوردونييه، الباحث الرئيسي للدراسة من جامعة وست فرجينيا، في بيان: "لا يمكن للمركبة الفضائية أن تحمل موارد غير محدودة، لذلك عليك الحفاظ على ما لديك وإعادة تدويره، والطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح ذلك"، مضيفا
"يمكنك طباعة ما تحتاجه فقط، مما يقلل من النفايات."



ووجد كوردونييه وفريقه أن رغوة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي المادة المستخدمة لبناء أجسام ثلاثية الأبعاد في هذه الحالة، تتسرب بشكل مختلف في الجاذبية الصغرى مقارنة بجاذبية الأرض، وسجلوا تلك الاختلافات، ويقول الباحثون إن هذه المعرفة ستكون مفيدة في تحديد كيفية تفاعل المعلمات المختلفة للطابعة، مثل سرعة البناء والضغط، في الجاذبية الصغرى.



وتم اختيار التيتانيوم لعدة أسباب، منها إنه خفيف الوزن وأكثر مقاومة للتآكل مقارنةً بالفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعني أنه خيار فعال من حيث التكلفة لأشياء البناء ثلاثية الأبعاد في الفضاء، كما يحتوي القمر نفسه على معادن مثل التيتانيوم، مما يعني أن مستكشفي القمر في المستقبل قد يكونون قادرين على استخراج مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بهم مباشرة من الأرض.



وقد أكدت الأبحاث السابقة أن المناطق الموجودة على القمر وفيرة بخام التيتانيوم، وأن القليل من الصخور القمرية تحتوي على 10 أضعاف المعدن الثمين مقارنة بالكمية الموجودة في الصخور على الأرض.












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