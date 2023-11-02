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بنك البركة الإسلامي يعلن الفائز بجائزة البركات الشهرية الكبرى بقيمة 100,000 دينار بحريني لشهر أكتوبر

11/2/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬الإنستقرام‭ ‬التابعة‭ ‬للبنك‭ ‬فوز‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أشكناني‭ ‬بالجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لحساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬البنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدققين‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

وقد‭ ‬بقيت‭ ‬جائزتان‭ ‬كبريان‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر‭ ‬بقيمة‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬لحساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهرين‭ ‬المذكورين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬الأسبوعية‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لثمانية‭ ‬فائزين،‭ ‬وأربع‭ ‬جوائز‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يتم‭ ‬منحها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬علي‭ ‬الدرزي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بالبنك‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬البركات‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬الأعزاء‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري،‭ ‬حيث‭ ‬يجسد‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬تقديرنا‭ ‬الأول‭ ‬لثقة‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬المجزية‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬أسبوعية‭ ‬أخرى‭ ‬سيتم‭ ‬منحها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‮»‬‭.‬

باستطاعة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ذويهم‭ ‬أو‭ ‬ممثليهم‭ ‬القانونيين‭. ‬وكذلك‭ ‬باستطاعة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬وبإيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعادل‭ ‬135‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬بصفته‭ ‬حدًا‭ ‬أدنى‭.‬

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