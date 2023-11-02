بنك البركة الإسلامي يعلن الفائز بجائزة البركات الشهرية الكبرى بقيمة 100,000 دينار بحريني لشهر أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية البحرينية الرائدة في مجال المصرفية الإسلامية، وذلك عبر البث المباشر من خلال منصة الإنستقرام التابعة للبنك فوز السيد أحمد حسن أشكناني بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100 , 000 دينار بحريني، وذلك ضمن سحوبات شهر أكتوبر لحساب البركات الاستثماري. وقد تم إجراء السحب بحضور مسؤولين من البنك، بالإضافة إلى المدققين الداخليين والخارجيين وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.
وقد بقيت جائزتان كبريان لشهر نوفمبر وديسمبر بقيمة 100 , 000 لكل منهما لحساب البركات الاستثماري، حيث سيتم السحب عليهما في نهاية الشهرين المذكورين، بالإضافة إلى استمرار السحب على الجوائز الأسبوعية بقيمة 500 دينار بحريني لثمانية فائزين، وأربع جوائز للعملاء الذين لم يسبق لهم الفوز في حساب البركات بقيمة 250 دينارا بحرينيا يتم منحها على مدار العام.
وبهذه المناسبة، صرح علي الدرزي، القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك قائلًا: «يسرنا إعلان الفائز بجائزة البركات الكبرى لشهر أكتوبر، ونود أن نعبر عن امتناننا لجميع عملائنا الأعزاء الذين وضعوا ثقتهم في حساب البركات الاستثماري، حيث يجسد هذا الحساب تقديرنا الأول لثقة عملائنا الكرام، ونتطلع إلى استقبال المزيد من العملاء في هذه الرحلة المجزية لتعزيز فرصهم في الفوز بإحدى الجوائز الشهرية الكبرى بقيمة 100 , 000 دينار بحريني في شهري نوفمبر وديسمبر، بالإضافة إلى جوائز أسبوعية أخرى سيتم منحها على مدار العام».
باستطاعة الأفراد من جميع الجنسيات الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما فتح حساب البركات الاستثماري من بنك البركة الإسلامي، وأيضًا لمن هم دون 18 عامًا من قبل ذويهم أو ممثليهم القانونيين. وكذلك باستطاعة المؤسسات والشركات من فتح حساب البركات الخاص بهم وبإيداع مبلغ قدره 50 دينارا بحرينيا أو ما يُعادل 135 دولارا أمريكيا بصفته حدًا أدنى.
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