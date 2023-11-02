Friday, 03 November 2023 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((إبراهيم خليل كانو)) تفوز بجائزة ((أفضل استخدام للتكنولوجيا)) في قمة الموارد البشرية 2023

11/2/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬استخدام‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬قمة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬2023‭. ‬وتحتفي‭ ‬القمة،‭ ‬وهي‭ ‬فعالية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بتميز‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والأفراد‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الناجحة‭. ‬وتعدّ‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للجوائز‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والتي‭ ‬تعقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزير‭ ‬العمل
والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬سعادة
السيد
جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬إنتركونتيننتال‭ ‬ريجنسي‭ ‬البحرين‭.‬

وتُمنح‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬استخدام‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياجاتها‭. ‬ومن‭ ‬شروط‭ ‬الجائزة‭ ‬أن‭ ‬تغطي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المستخدمة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬وأن‭ ‬تثبت‭ ‬كفاءتها‭ ‬وتوفيرها‭ ‬للتكاليف‭. ‬وتأخذ‭ ‬معايير‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أيضاً‭ ‬فعالية‭ ‬الموارد‭ ‬المخصصة‭ ‬للتدريب‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬والنظم‭ ‬والتكنولوجيات‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬الوظائف‭ ‬غير‭ ‬الإدارية‭ ‬مثل‭ ‬التوظيف‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتدريب‭. ‬ويأتي‭ ‬فوز‭ ‬شركة‭ ‬ابراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬بالجائزة‭ ‬اعترافاً‭ ‬باستخدامها‭ ‬الرائد‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬ Talent ‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بنظام‭ ‬إدارة‭ ‬التعلم‭ ‬والتدريب‭ ‬‮«‬ LEARN ‮»‬‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬جذابة‭ ‬ومفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬طلال‭ ‬فؤاد‭ ‬كانو،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬نجاح‭ ‬شركة‭ ‬ابراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬إدارة‭ ‬التدريب‭ ‬ LEARN ،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬مفتوحة‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يناسبهم‭. ‬ويؤكد‭ ‬فوزنا‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬نهجنا‭ ‬المبتكر‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬ويثبت‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالبحرنة‭ ‬وبتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعلم‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬الدكتور‭ ‬جون‭ ‬ماثيو،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬قائد‭ ‬تعليمي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬وتُكرّم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعلم‭ ‬الذين‭ ‬أظهروا‭ ‬تميزهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التعلم‭ ‬والتطوير‭ ‬وتنفيذها،‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬وإدارتها،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عملهم‭. ‬وسلطت‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬ماثيو‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملف‭ ‬تعريف‭ ‬شخصي‭ ‬غني‭ ‬أبرز‭ ‬نجاح‭ ‬قيادته‭ ‬التحويلية‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعلم‭.‬

ويعدّ‭ ‬نظام‭ ‬ LEARN ،‭ ‬الذي‭ ‬طوره‭ ‬مركز‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬للتدريب،‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الشركة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الموظفين‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭. ‬ويمكن‭ ‬لجميع‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التعلم‭ ‬والتدريب‭ ‬الشاملة‭ ‬هذه‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التعلم‭ ‬المدمجة‭ ‬والمصغرة‭ ‬والمناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التدريبية‭ ‬والاختبارات‭ ‬وغيرها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬متقدمة‭ ‬وشاملة‭. ‬وتحتوي‭ ‬المنصة‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬ميزات‭ ‬للمدربين‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وللمديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لعرض‭ ‬تقدم‭ ‬الفرق‭ ‬والتوصية‭ ‬بالدورات‭ ‬التدريبية‭. ‬ويتميز‭ ‬النظام‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬محتوى‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجاهز‭ ‬لأغراض‭ ‬التدريب‭.‬

MENAFN02112023000055011008ID1107364081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث