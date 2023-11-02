((إبراهيم خليل كانو)) تفوز بجائزة ((أفضل استخدام للتكنولوجيا)) في قمة الموارد البشرية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬استخدام‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬قمة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬2023‭. ‬وتحتفي‭ ‬القمة،‭ ‬وهي‭ ‬فعالية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بتميز‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والأفراد‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الناجحة‭. ‬وتعدّ‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للجوائز‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والتي‭ ‬تعقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزير‭ ‬العمل

والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬سعادة

السيد

جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬إنتركونتيننتال‭ ‬ريجنسي‭ ‬البحرين‭.‬

وتُمنح‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬استخدام‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياجاتها‭. ‬ومن‭ ‬شروط‭ ‬الجائزة‭ ‬أن‭ ‬تغطي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المستخدمة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬وأن‭ ‬تثبت‭ ‬كفاءتها‭ ‬وتوفيرها‭ ‬للتكاليف‭. ‬وتأخذ‭ ‬معايير‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أيضاً‭ ‬فعالية‭ ‬الموارد‭ ‬المخصصة‭ ‬للتدريب‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬والنظم‭ ‬والتكنولوجيات‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬الوظائف‭ ‬غير‭ ‬الإدارية‭ ‬مثل‭ ‬التوظيف‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتدريب‭. ‬ويأتي‭ ‬فوز‭ ‬شركة‭ ‬ابراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬بالجائزة‭ ‬اعترافاً‭ ‬باستخدامها‭ ‬الرائد‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬ Talent ‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بنظام‭ ‬إدارة‭ ‬التعلم‭ ‬والتدريب‭ ‬‮«‬ LEARN ‮»‬‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬جذابة‭ ‬ومفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬طلال‭ ‬فؤاد‭ ‬كانو،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬نجاح‭ ‬شركة‭ ‬ابراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬إدارة‭ ‬التدريب‭ ‬ LEARN ،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬مفتوحة‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يناسبهم‭. ‬ويؤكد‭ ‬فوزنا‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬نهجنا‭ ‬المبتكر‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬ويثبت‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالبحرنة‭ ‬وبتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعلم‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬الدكتور‭ ‬جون‭ ‬ماثيو،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬قائد‭ ‬تعليمي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬وتُكرّم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعلم‭ ‬الذين‭ ‬أظهروا‭ ‬تميزهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التعلم‭ ‬والتطوير‭ ‬وتنفيذها،‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬وإدارتها،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عملهم‭. ‬وسلطت‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬ماثيو‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملف‭ ‬تعريف‭ ‬شخصي‭ ‬غني‭ ‬أبرز‭ ‬نجاح‭ ‬قيادته‭ ‬التحويلية‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعلم‭.‬

ويعدّ‭ ‬نظام‭ ‬ LEARN ،‭ ‬الذي‭ ‬طوره‭ ‬مركز‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬للتدريب،‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الشركة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الموظفين‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭. ‬ويمكن‭ ‬لجميع‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التعلم‭ ‬والتدريب‭ ‬الشاملة‭ ‬هذه‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التعلم‭ ‬المدمجة‭ ‬والمصغرة‭ ‬والمناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التدريبية‭ ‬والاختبارات‭ ‬وغيرها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬متقدمة‭ ‬وشاملة‭. ‬وتحتوي‭ ‬المنصة‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬ميزات‭ ‬للمدربين‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وللمديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لعرض‭ ‬تقدم‭ ‬الفرق‭ ‬والتوصية‭ ‬بالدورات‭ ‬التدريبية‭. ‬ويتميز‭ ‬النظام‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬محتوى‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجاهز‭ ‬لأغراض‭ ‬التدريب‭.‬