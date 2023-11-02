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واشنطن تحذر قوات الدعم السريع السودانية من شن هجوم واسع النطاق في دارفور

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قوات الدعم السريع السودانية مما وصفتها واشنطن بأنها «مؤشرات على هجوم وشيك واسع النطاق» في عاصمة ولاية شمال دارفور حيث فر الآلاف من المعارك.
وقال بلينكن في بيان إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع السودانية على الفاشر في شمال دارفور، من شانه أن يعرض لخطر كبير مدنيين بينهم مئات آلاف النازحين فر العديد منهم مؤخرا إلى الفاشر من مناطق أخرى».
وأفاد بأن «الولايات المتحدة تحض أطراف النزاع على الوقف الفوري لأي هجمات أخرى في الفاشر ومحيطها والمحافظة على التزاماتها المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالمدنيين».
وبينما لم تذكر الولايات المتحدة مصدر معلوماتها، يعد البيان قويا بشكل غير معهود نظرا لصدوره عن بلينكن.
وعرفت قوات الدعم السريع بسياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها الخرطوم قبل عقدين في المنطقة القاحلة، حيث اتهمت الولايات المتحدة حينها السلطات بالوقوف وراء حملة إبادة في دارفور.
في غضون ذلك، أكد الاتحاد الأفريقي دعمه لكل المساعي الجارية لتحقيق السلام في السودان وإيقاف الحرب.
واستقبل رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بمدينة بورتسودان مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
ووفقا لبيان صحافي صادر عن مجلس السيادة، فإن المبعوث الرئاسي نقل رسالة من رئيس جزر القمر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي عثمان غزالي إلى رئيس مجلس السيادة تطرقت إلى الجهود الإقليمية لإيقاف الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها، ورغبة الرئيس غزالي في لعب دور في إحلال الأمن والاستقرار في السودان.
وأكد رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، دعمه لكل المساعي الجارية لتحقيق السلام في السودان وإيقاف الحرب، وفقا للبيان.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن تمنياته بأن تكلل المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس جزر القمر بالنجاح وتحقيق الأمن والاستقرار.
ويشارك الاتحاد الأفريقي في المفاوضات المستمرة بمدينة جدة السعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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