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غوتيريش يدعو إلى إستراتيجية مستدامة وعالمية للذكاء الاصطناعي

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اعتماد استراتيجية «موحدة ومستدامة وعالمية» لمعالجة المخاطر التي يطرحها التطور السريع للذكاء الاصطناعي خلال القمة الدولية الأولى حول التطور السريع لهذه التكنولوجيا في المملكة المتحدة.
ودعا غوتيريش إلى إيجاد «حلول جديدة» لسد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وحوكمته، واقترح أن تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وانضم إلى غوتيريش مسؤولون سياسيون آخرون، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في المؤتمر الذي استمر يومين في بليتشلي بارك.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة المشرعين والمنظمين على «استباق موجة» تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة بدلا من اللحاق بها. وقال إن الفشل في القيام بذلك «يزيد من خطر استخدام التكنولوجيا بشكل ضار من قبل المجرمين أو حتى الإرهابيين».
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يقوض الأمن أو سلامة المعلومات، ويعني المجازفة بأن يفقد البشر السيطرة على تلك الخوارزميات، الأمر الذي يؤدي إلى تطورها في «اتجاهات غير مقصودة».
وتابع «نحن بحاجة ماسة إلى أطر عمل للتعامل مع هذه المخاطر، حتى يكون كل من المطورين والجمهور آمنين ويمكنهم الوثوق في الذكاء الاصطناعي».
كذلك دعا غوتيريش إلى «بذل جهد منهجي» لنشر التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم لتجنب تفاقم «التفاوتات الهائلة التي يعاني منها عالمنا راهنا».
وقال «نحن بحاجة إلى إستراتيجية عالمية موحدة ومستدامة، تقوم على التعددية ومشاركة جميع أصحاب المصلحة، والأمم المتحدة مستعدة للاضطلاع بدورها».

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