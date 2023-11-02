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باكستان تحدد 8 فبراير المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أن الانتخابات البرلمانية المؤجلة ستجري في الثامن من فبراير العام المقبل، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متداخلة.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان بعد اجتماع أعضائها مع رئيس البلاد عارف علوي «تقرر بالإجماع إجراء الانتخابات يوم الخميس 8 فبراير2024».
وأكد مكتب الرئيس هذا التاريخ في بيان منفصل.
وتدير حكومة مؤقتة شؤون الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ حل البرلمان في 9 أغسطس الماضي. وكان يفترض أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما من حل البرلمان، لكن لجنة الانتخابات قالت إنها تحتاج إلى وقت لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في أعقاب التعداد الأخير.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أمرت المحكمة العليا اللجنة والرئيس بالاتفاق على موعد قبل جلسة مقررة الجمعة للرد على الكثير من الطعون بشأن التأخير.
والقضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للناخبين هي الانهيار الاقتصادي في حين يعاني الباكستانيون من انخفاض قياسي في قيمة الروبية وارتفاع التضخم.

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