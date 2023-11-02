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أرمينيا تعلن إحباط هجوم على مقرات حكومية

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت أرمينيا توقيف خمسة أشخاص متهمين بالتخطيط لتفجيرات وهجمات تستهدف مدنيين ومقرات حكومية في البلد الواقع في القوقاز، والذي يعاني من توترات منذ سيطرة أذربيجان على جيب ناغورني قره باغ.
وقالت أجهزة الأمن الأرمينية، إنها أحبطت «استعدادات لهجوم إرهابي هدفه عرقلة عمل الهيئات الحكومية».
ويشمل مخطط الهجوم «تفجيرا بالقنابل» و«أعمالا أخرى خطرة اجتماعيا» و«الاستيلاء على مقرات حكومية»، بحسب الأمن الذي أضاف أنه ضبط أسلحة وذخائر من منازل المشتبه بهم.
وعرفت أجهزة الأمن الأرمينية عن المشتبه بهم بالأحرف الأولى من أسمائهم، ولم تذكر الدوافع المحتملة للهجوم.
وتصاعدت التوترات السياسية في أرمينيا بعدما شنت أذربيجان هجوما عسكريا خاطفا في سبتمبر الماضي ضد الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ، وقد رفضت حكومة يريفان مساعدتهم حتى لا تنجر إلى حرب جديدة ضد باكو.
ونظمت أحزاب المعارضة الأرمينية احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه أيضا بالمسؤولية عن هزيمة عسكرية سابقة ضد أذربيجان عام 2020.

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