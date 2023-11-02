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الإمارات لعلاج 1000 طفل فلسطيني وتركيا لاستقبال مرضى مستشفى السرطان

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وذلك تجسيدا لمواقف الإمارات الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مع ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبحسب «وام» تأتي مبادرة استضافة الأطفال من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. في غضون ذلك، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة امس إن تركيا على استعداد لاستقبال مرضى السرطان من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، والذي خرج من الخدمة أمس الأول بعد نفاد الوقود.
وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، قال قوجة إنه في حالة عمل التنسيق اللازم فإن تركيا مستعدة لنقل مرضى السرطان وغيرهم من الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة إلى تركيا لمواصلة علاجهم.

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