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بوتين يوقع قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب. وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تطبق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من أكتوبر أنه «ليس مستعدا للقول» ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية. وأضاف: «لست مستعدا للقول ما إذا كان ينبغي استئناف التجارب أم لا»، مشيدا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.
وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون منتصف أكتوبر قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي نهاية الشهر بالإجماع.
وقال رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن التصويت كان بمنزلة «رد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي».
من جهة أخرى، نفت روسيا امس تصريحات لقائد الجيش الأوكراني فاليري زالونجي قال فيها إن النزاع الذي شارف على دخول عامه الثاني في أوكرانيا، وصل إلى طريق مسدود.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «كلا، لم يصل إلى طريق مسدود». وأضاف ان «روسيا تواصل بثبات تنفيذ العملية العسكرية الخاصة. ويتعين تحقيق جميع الأهداف التي وضعت».
وكان بيسكوف يرد على مقابلة لوسائل إعلام بريطانية مع الجنرال زالونجي الذي قال إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود على الجبهة الحدودية المترامية. وقال لصحيفة إيكونوميست «تماما مثل الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى مستوى التكنولوجيا الذي يضعنا أمام طريق مسدود»، مضيفا: «على الأرجح لن يكون هناك اختراق كبير».

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