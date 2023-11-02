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ترامب لا يزال يجذب الجمهوريين رغم متاعبه القضائية

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، يطغى حضور دونالد ترامب على السباق بين المرشحين الجمهوريين، معتمدا على قاعدة شعبية لا تزال موالية له إلى حد كبير، رغم أنه واجه اتهامات بأربع قضايا كلفت حزبه الكثير حتى الآن.
وبينما تتوالى استطلاعات الرأي وتتشابه بالنسبة للرئيس السابق الذي يسعى للحصول على ترشيح حزبه لانتخابات العام 2024، فهي تمنحه تقدما بأكثر من 45 نقطة على المرشحين الثمانية الآخرين.
الملياردير الأميركي الذي يواجه خطر السجن في قضايا عدة، يتعامل مع الحملة الانتخابية براحة مطلقة، بينما يشعر معسكر الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالقلق، خصوصا أن الأخير قد يواجه ترامب في نوفمبر المقبل.
ويبقى السؤال الذي يستحوذ على اهتمام الجميع: كيف يمكن لدونالد ترامب، الذي تم التنبؤ بسقوطه ألف مرة، أن يستفيد من هذا الدعم؟
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون جوليان زيليزر لوكالة «فرانس برس» إن دونالد ترامب «كون سردية عن مؤسسة فاسدة تلاحقه»، مشيرا إلى أن هذا سيناريو «لا يزال الكثير من الجمهوريين يؤمنون به».
منذ خطواته الأولى في السياسة، لعب رجل الأعمال السابق ورقة المرشح المناهض للنظام، كما قدم نفسه على أنه رجل فظ اللسان يتعمد استفزاز الآخرين، خصوصا منافسيه.
وما حدث قبل شهر من انتخابات العام 2016 ليس إلا مثالا لذلك. حينها، ظهر مقطع فيديو قديم سمع فيه ترامب يتباهى باستخدام شهرته للتقرب من النساء، مستخدما ألفاظا نابية.
حينها، كان من المتوقع أن يخسر صوت النساء. ولكن هذا لم يحدث، فقد وصل دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.
بعد إجرائي عزل، وهجوم أنصاره على الكونغرس الأميركي، وإقرارات ضريبية مشكوك فيها، وأربع لوائح اتهام، لا يزال الملياردير الأميركي ينجو من كل الفضائح التي تلاحقه، كما لو أن عملية التراكم هذه لا تحمل أي تأثير عليه.
وتبدو استراتيجية دونالد ترامب لتجنب الغرق واضحة، إذ إن الرجل السبعيني لا يزال يعرف كيف يتحدث مع هؤلاء الأميركيين ـ ومعظمهم من البيض وكبار السن إلى حد ما ـ الذين يشعرون بالنفور من «النخب».
وكان نحو 74 مليون أميركي قد أدلوا بأصواتهم لصالح ترامب في صناديق اقتراع العام 2020، بينما يستشهد الكثير منهم بسجله كأحد أسباب دعمه مرة أخرى في العام 2024.
وقال آدم ميلر وهو مزارع لوكالة «فرانس برس» خلال حدث نظمته الحملة الانتخابية في ولاية أيوا في نهاية سبتمبر «كل ما يفعله عظيم».
من جهته، يؤكد البروفيسور زيليزر أن العديد من الجمهوريين «لا يهتمون بما إذا كانت الاتهامات الموجهة ضد ترامب مبنية على أساس، لأنهم مقتنعون أن المرشح هو الذي سيفي بوعوده بشكل أفضل».

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