Friday, 03 November 2023 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياض وواشنطن تبحثان تحقيق سلام مستدام في فلسطين والبحرين تسحب سفيرها وتوقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) النشــــاط السياســــي الديبلوماسـي العربـــي والدولي لإيقاف الحرب الاسرائيلية المستعرة على قطاع غــزة لا يتوقف، فقد بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الاوضاع في المنطقة مع وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان الأمير خالد بن سلمان التقى بلينكن في واشنطن، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، وبحث الجهود والتنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع في المنطقة.
كما ناقش الجانبان أوجه التعاون بين بلديهما، بما يسهم في تحقيق رؤيتهما لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية امس إن الوزيرين ناقشا الوضع الإنساني في غزة والحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وذكرت في بيان «أكد بلينكن أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع اتساع نطاق الصراع، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة بما يشمل اليمن». وأضافت «أكد أيضا على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي أولوية مشتركة لدى كل من الولايات المتحدة والسعودية».
في الأثناء، أعلن مجلس النواب البحريني أن السفير الإسرائيلي قد غادر البلاد، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى المملكة ووقف العلاقات الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك في بيان صحافي نشره مجلس النواب البحريني على موقعه الالكتروني قال فيه «يؤكد مجلس النواب أن السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل الى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل». وأضاف البيان ان ذلك «يأتي تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي أعلنه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جميع المؤتمرات والمناسبات».
وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس الى المطالبة بالمزيد من القرارات والاجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الابرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.
وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه ملك البحرين من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.
وكان الملك عبدالله الثاني قام بجولة شملت الامارات العربية والبحرين وقطر، حيث استعرض مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الإنساني الدولي بجانب ضمان إيصال المساعدات الإغاثية من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها بهذا الشأن وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.
وشدد الجانبان في هذا السياق، بحسب وكالة الانباء الاماراتية «وام»، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.
كما بحث الملك عبدالله الثاني مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جرى خلال اللقاء، الذي عقد بقصر «لوسيل»، التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الديبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
الى ذلك، شدد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن خلال لقائهما في قصر «الصخير»، على أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني والدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.
وبحث الملكان بحسب وكالة الانباء البحرينية «بنا» التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث المتعلقة بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.

MENAFN02112023000130011022ID1107364062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث