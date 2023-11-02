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مجموعة جديدة من حاملي جوازات أجنبية تغادر غزة عبر رفح

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خرجت مجموعة جديدة من حاملي جوازات سفر أجنبية من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وهو المعبر الوحيد الى العالم الخارجي غير الخاضع لسيطرة إسرائيلية في قطاع غزة.
وقال مسؤول مصري عند معبر رفح لوكالة «فرانس برس»: «دخلت حافلتان إلى الجانب المصري»، وأعلن متحدث باسم سلطات المعبر في الجانب الفلسطيني وائل أبومحسن «مغادرة حافلتين تنقلان 100 مسافر من حملة الجوازات الأجنبية» من أصل 400 شخص.
وينقل المصابون بسيارات إسعاف إلى مستشفيات مصرية، بينها في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء. وأكدت مصر أمس أنها تستعد لاستقبال سبعة آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء.
وكان الراغبون في مغادرة قطاع غزة تجمعوا عند معبر رفح الحدودي امس حيث يتمكن الذين وردت أسماؤهم في قائمة رسمية من المرور على دفعات.
وكان الإحباط واضحا على وجوه الذين لم يسمح لهم بمغادرة المنطقة المكتظة بالسكان والتي تخضع لحصار كامل وقصف إسرائيلي مستمر منذ ما يقرب من أربعة أسابيع.
وعلى جانب غزة من المعبر جلس أناس منهكون على الكراسي، بعضهم وضعوا رؤوسهم على ركبهم. وغط الأطفال في النوم ومن بينهم طفل كانت بجانبه لعبة على شكل حصان صغير مكسور الساقين.
ونشرت سلطة الحدود الفلسطينية ما يبدو أنه قائمة بأسماء الأشخاص الذين تمت الموافقة على مغادرتهم امس، وتضمنت 596 اسما مصنفة حسب الدولة.

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