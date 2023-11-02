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مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة تبرعات لدعم غزة

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي تبرعا بمبلغ 50 مليون ريال سعودي، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» أطلق المركز الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لإغاثة الشعب الفلسطيني إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأشار الربيعة إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته. وأعلن خلال التدشين عن تبرع خادم الحرمين الشريفين لهذه الحملة بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 20 مليون ريال.
وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مبينا أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.
ورفع الربيعة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة لكي تسهم في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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