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حرب أنفاق خفية والمعارك الضارية تصل إلى تخوم مدينة غزة

11/2/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرضت القوات والدبابات الإسرائيلية التي حاولت التقدم صوب مدينة غزة أمس، لمقاومة شرسة من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين يستخدمون قذائف مورتر وهجمات كر وفر من الأنفاق في وقت ارتفع فيه عدد الضحايا الفلسطينيين في القطاع بشكل غير مسبوق.
وبعد اسابيع من الغارات والقصف المكثف بدأت الحرب، تقترب من المركز السكاني الرئيسي في شمال القطاع الذي أمرت إسرائيل سكانه بالمغادرة في إطار سعيها للقضاء نهائيا على حماس.
وذكر سكان وأظهرت لقطات مصورة من الجانبين أن مقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس وحركة الجهاد يخرجون من أنفاق لإطلاق قذائف على الدبابات ثم يختفون مجددا في شبكة الأنفاق في عمليات أشبه بحرب العصابات في مواجهة جيش أقوى بكثير.
وقال أحد السكان «لم يتوقفوا أبدا عن قصف مدينة غزة طوال الليل ولم يتوقف المنزل عن الارتجاج.. لكن في الصباح اكتشفنا أن القوات الإسرائيلية لا تزال خارج المدينة على مشارفها وهذا يعني أن المقاومة أعنف مما توقعوا».
وشدد ضباط إسرائيليون على صعوبة القتال في تلك الظروف وبدا أن استراتيجيتهم حتى الآن هي تركيز عدد كبير من القوات في شمال القطاع بدلا من اجتياح بري كامل.
وذكر سكان أن قذائف مورتر انطلقت خلال الليل في مناطق حول مدينة غزة وقالوا إن دبابات وجرافات إسرائيلية تسير في بعض الأحيان فوق الركام وتهدم حوائط بدلا من استخدام الطرق المعتادة بينما استمرت الطائرات في القصف من الجو. ونشرت «حماس» تسجيل فيديو يظهر طائرة مسيرة وهي تسقط قنبلة يدوية. وقال البريغادير جنرال إيدو مزراحي قائد سلاح المهندسين في الجيش الإسرائيلي لراديو الجيش إن القوات تقوم حاليا بمرحلة أولى لفتح مداخل في غزة. وتابع قائلا «هذه منطقة تضاريسية بالطبع مليئة أكثر من قبل بالألغام والأفخاخ.. حماس تعلمت وأعدت نفسها جيدا». وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا آخر قتل في قطاع غزة مما رفع العدد إلى 17 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ توسيع العمليات البرية يوم الجمعة. وذلك قبل ان يعلن مقتل ضابط وصفه بالكبير في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ضابطا برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 قتل خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية.
وفي اشارة إلى تصعيد الغارات الاسرائيلية، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي في بيان أمس، إن القوات الجوية الإسرائيلية تستخدم أقل من نصف قدراتها في الحرب في غزة.
واعترف بأن الجيش يخوض «حربا مع عدو قاس لها ثمن مؤلم وباهظ».
ومن مخيم جباليا الذي لم يتوقف القصف عليها حاصدا ارواح العشرات على مدى يومين، انتقلت المجازر إلى حي الدرج وسط مدينة غزة اذا ادى قصف الى سقوط مبنى على رؤوس ساكنيه مخلفا عددا من الضحايا. وكذلك مخيم البريج حيث أعلنت خدمات الطوارئ المدنية في غزة أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على المخيم.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس أمس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا على مدار يومين في جباليا، فيما لا يزال هناك 120 مفقودا تحت الأنقاض. وأضاف في بيان أن 777 على الأقل أصيبوا. وسقط عدد من الفلسطينيين بين قتيل ومصاب إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ما زال يرتكب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان. كما قصفت طائرات الاحتلال شققا سكنية في أحد الأبراج بمنطقة السامر في مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة ان 27 شخصا على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة. ولم يسلم جنوب القطاع من الضربات أيضا، وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا من قصف بدبابة قرب مدينة خان يونس، كما أسقطت ضربة جوية استهدفت موقعا خارج مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الشاطئ خمسة قتلى آخرين. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة «ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا من بينهم بينهم 3760 طفلا، اضافة الى 32 ألف مصاب، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا. في المقابل، واصلت الفصائل الفلسطينية استهداف المدن والمستوطنات الاسرائيلية في العمق، وأعلنت الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عشرين بلدة ومدينة وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى. بموازاة ذلك، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية أيضا، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي مداهمات لتنفيذ اعتقالات بما يثير مواجهات مع مسلحين وأفراد يرشقون قواته بالحجارة. وقال مسعفون فلسطينيون ووزارة الصحة إن ثلاثة فتيان ورجلا في الخامسة والعشرين من عمره قتلوا في اشتباكات أمس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الى 132 شهيدا.

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