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صفحة جديدة

11/2/2023 11:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، في النطق السامي الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة السلطتين الى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية، مشددا سموه على ضرورة ان يكون دور الانعقاد الحالي هو دور تحقيق لطموحات وإنجاز للتطلعات التي ينتظرها المواطن، ويأمل في تحقيقها، سموه ذكر في خطابه الصريح، والمباشر ان استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في صالح الوطن والمواطنين، حيث ساهم ذلك في عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل، في إشارة منه إلى تصحيح المسار والعمل على التعاون من اجل النهوض بالبلد لتحقيق التنمية المتوقعة.
الخطاب كان له الأثر البالغ في توجيه مسار الحكومة والنواب إلى المسار الصحيح الذي يبدأ على أسس التعاون والتفاهم من أجل نهضة وتطور الكويت والابتعاد عن الأمور الهامشية التي لن تنفع المواطنين والوطن الذي بحاجة إلى تعاون من أجل إصلاح الاعوجاج وتقويمه بمد يد التعاون بين السلطتين.
سموه وجه رسائل مباشرة إلى المواطنين والحكومة والنواب، حيث دعا المواطنين إلى تفعيل دورهم في مساءلة ومراقبة ومحاسبة النواب لضبط المشهد السياسي وتصحيح اعوجاجه، وأن يكون لهم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس الأمة، فهذه أمانة في الاعناق وتتطلب من الجميع المحافظة عليها.
أما فيما يخص النواب فكان التوجيه بضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتماما لدى المواطنين، بل التركيز على طرح، وتبني القضايا المهمة التي تمس حياة ورفاهية المواطن وهذا بنظري لن يتحقق أيضا الا بتعاون السلطتين.
الرسالة الثالثة كانت موجهة إلى السلطة التنفيذية، حيث ذكر سموه ان أداء الحكومة لم يحقق طموحات وتطلعات المواطنين بالرغم من دعم القيادة السياسية لها، وذلك خصوصا في المسائل والموضوعات التي لا تحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة.
مطلوب من الحكومة بعد التوجيه السامي العمل وعدم التردد، اتخاذ القرار، وتنفيذ المشاريع التي لا تحتاج إلى تشريع والاستفادة من الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية التي يجب أن يقابله إنجاز يلامس طموح المواطنين.
أخيرا خطاب سمو ولي العهد وضع النقاط على الحروف وبين أن التطور والتقدم في البلاد لن يتحقق الا بتكاتف الجهود ومد جسور التعاون بين السلطتين، وهذا ما نأمل تحقيقه من رؤساء السلطتين لأن بتعاونهم، والعمل الدؤوب سيعم الاستقرار ويتحقق الإنجاز لما فيه خير للوطن والمواطن.


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