(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، في النطق السامي الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة السلطتين الى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية، مشددا سموه على ضرورة ان يكون دور الانعقاد الحالي هو دور تحقيق لطموحات وإنجاز للتطلعات التي ينتظرها المواطن، ويأمل في تحقيقها، سموه ذكر في خطابه الصريح، والمباشر ان استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في صالح الوطن والمواطنين، حيث ساهم ذلك في عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل، في إشارة منه إلى تصحيح المسار والعمل على التعاون من اجل النهوض بالبلد لتحقيق التنمية المتوقعة.
الخطاب كان له الأثر البالغ في توجيه مسار الحكومة والنواب إلى المسار الصحيح الذي يبدأ على أسس التعاون والتفاهم من أجل نهضة وتطور الكويت والابتعاد عن الأمور الهامشية التي لن تنفع المواطنين والوطن الذي بحاجة إلى تعاون من أجل إصلاح الاعوجاج وتقويمه بمد يد التعاون بين السلطتين.
سموه وجه رسائل مباشرة إلى المواطنين والحكومة والنواب، حيث دعا المواطنين إلى تفعيل دورهم في مساءلة ومراقبة ومحاسبة النواب لضبط المشهد السياسي وتصحيح اعوجاجه، وأن يكون لهم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس الأمة، فهذه أمانة في الاعناق وتتطلب من الجميع المحافظة عليها.
أما فيما يخص النواب فكان التوجيه بضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتماما لدى المواطنين، بل التركيز على طرح، وتبني القضايا المهمة التي تمس حياة ورفاهية المواطن وهذا بنظري لن يتحقق أيضا الا بتعاون السلطتين.
الرسالة الثالثة كانت موجهة إلى السلطة التنفيذية، حيث ذكر سموه ان أداء الحكومة لم يحقق طموحات وتطلعات المواطنين بالرغم من دعم القيادة السياسية لها، وذلك خصوصا في المسائل والموضوعات التي لا تحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة.
مطلوب من الحكومة بعد التوجيه السامي العمل وعدم التردد، اتخاذ القرار، وتنفيذ المشاريع التي لا تحتاج إلى تشريع والاستفادة من الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية التي يجب أن يقابله إنجاز يلامس طموح المواطنين.
أخيرا خطاب سمو ولي العهد وضع النقاط على الحروف وبين أن التطور والتقدم في البلاد لن يتحقق الا بتكاتف الجهود ومد جسور التعاون بين السلطتين، وهذا ما نأمل تحقيقه من رؤساء السلطتين لأن بتعاونهم، والعمل الدؤوب سيعم الاستقرار ويتحقق الإنجاز لما فيه خير للوطن والمواطن.
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